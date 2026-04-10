広島・新井貴浩監督（４９）は９日、先発ローテを再編すると明かした。同日の巨人戦は２度目の雨天中止。今季から先発に転向した２投手の疲労を考慮した配置となる。

１０日からのＤｅＮＡ３連戦は初戦に床田、２戦目にターノックと続き、３戦目に９日に先発予定だった岡本が登板することが決まった。前回２日・ヤクルト戦ではプロ初先発で７回３安打無失点の好投。そこから中９日で今季初勝利を目指す。

１４日からの中日２連戦は豊橋での初戦に森下、バンテリンでの２戦目に栗林が出陣する。栗林は３月２９日・中日戦でプロ初先発し、１００球未満で完封するマダックスを被安打１で達成。中６日で臨んだ４月５日・阪神戦でも、８回１失点と２戦連続で好投していた。指揮官は「２試合とも目いっぱい投げている。いずれどこかで（間隔を空けよう）と思っていた」と説明。今季から先発に転向した右腕に対しての親心をのぞかせた。

地元・愛知での登板となる栗林は「間隔が空けば空くほど次の登板が大事になってくる。間が空いたことをプラスに捉えて、責任感を持ってやりたい」と気合。チームはここまで１０試合を終えて、勝率５割。同先発防御率１・５４は１２球団トップを誇る。コンディションを維持させ、上位争いに食らいついていく。