大混戦が予想される今年の牝馬クラシック戦線。2歳女王・スターアニス、クイーンカップを快勝したドリームコア、無敗のリリージョワ、末脚鋭いアランカール、アネモネステークスを圧勝したディアダイヤモンドなど、どの馬にもチャンスは十分。Bコース替わりの馬場状態が勝敗を分けそう。注目の発走は15時40分。

【阪神JF】スターアニスが2歳女王に…母はエピセアローム

Bコース替わりに注目

1枠1番

フェスティバルヒル

牝3・55.0・坂井瑠星

四位洋文・栗東

1枠2番

サンアントワーヌ

牝3・55.0・荻野極

鹿戸雄一・美浦

2枠3番

ディアダイヤモンド

牝3・55.0・戸崎圭太

手塚貴久・美浦

2枠4番

エレガンスアスク

牝3・55.0・岩田望来

田中克典・栗東

3枠5番

ギャラボーグ

牝3・55.0・西村淳也

杉山晴紀・栗東

3枠6番

アイニードユー

牝3・55.0・川田将雅

吉村圭司・栗東

4枠7番

アランカール

牝3・55.0・武豊

斉藤崇史・栗東

4枠8番

ロンギングセリーヌ

牝3・55.0・石橋脩

竹内正洋・美浦

5枠9番

ルールザウェイヴ

牝3・55.0・原優介

宮田敬介・美浦

5枠10番

ナムラコスモス

牝3・55.0・田口貫太

大橋勇樹・栗東

6枠11番

ジッピーチューン

牝3・55.0・北村友一

林徹・美浦

6枠12番

スウィートハピネス

牝3・55.0・高杉吏麒

北出成人・栗東

7枠13番

リリージョワ

牝3・55.0・浜中俊

武幸四郎・栗東

7枠14番

ドリームコア

牝3・55.0・C.ルメール

萩原清・美浦

7枠15番

スターアニス

牝3・55.0・松山弘平

高野友和・栗東

8枠16番

ショウナンカリス

牝3・55.0・池添謙一

加藤士津八・美浦

8枠17番

ブラックチャリス

牝3・55.0・津村明秀

武幸四郎・栗東

8枠18番

プレセピオ

牝3・55.0・富田暁

笹田和秀・栗東