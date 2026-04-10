【桜花賞】2歳女王スターアニスは7枠15番へ…大混戦の牝馬クラシック初戦
大混戦が予想される今年の牝馬クラシック戦線。2歳女王・スターアニス、クイーンカップを快勝したドリームコア、無敗のリリージョワ、末脚鋭いアランカール、アネモネステークスを圧勝したディアダイヤモンドなど、どの馬にもチャンスは十分。Bコース替わりの馬場状態が勝敗を分けそう。注目の発走は15時40分。
1枠1番
フェスティバルヒル
牝3・55.0・坂井瑠星
四位洋文・栗東
1枠2番
サンアントワーヌ
牝3・55.0・荻野極
鹿戸雄一・美浦
2枠3番
ディアダイヤモンド
牝3・55.0・戸崎圭太
手塚貴久・美浦
2枠4番
エレガンスアスク
牝3・55.0・岩田望来
田中克典・栗東
3枠5番
ギャラボーグ
牝3・55.0・西村淳也
杉山晴紀・栗東
3枠6番
アイニードユー
牝3・55.0・川田将雅
吉村圭司・栗東
4枠7番
アランカール
牝3・55.0・武豊
斉藤崇史・栗東
4枠8番
ロンギングセリーヌ
牝3・55.0・石橋脩
竹内正洋・美浦
5枠9番
ルールザウェイヴ
牝3・55.0・原優介
宮田敬介・美浦
5枠10番
ナムラコスモス
牝3・55.0・田口貫太
大橋勇樹・栗東
6枠11番
ジッピーチューン
牝3・55.0・北村友一
林徹・美浦
6枠12番
スウィートハピネス
牝3・55.0・高杉吏麒
北出成人・栗東
7枠13番
リリージョワ
牝3・55.0・浜中俊
武幸四郎・栗東
7枠14番
ドリームコア
牝3・55.0・C.ルメール
萩原清・美浦
7枠15番
スターアニス
牝3・55.0・松山弘平
高野友和・栗東
8枠16番
ショウナンカリス
牝3・55.0・池添謙一
加藤士津八・美浦
8枠17番
ブラックチャリス
牝3・55.0・津村明秀
武幸四郎・栗東
8枠18番
プレセピオ
牝3・55.0・富田暁
笹田和秀・栗東