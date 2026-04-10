◇米男子ゴルフツアー マスターズ第1日（2026年4月9日 米ジョージア州 オーガスタ・ナショナルGC＝7565ヤード、パー72）

メジャー今季第1戦が開幕し、5年ぶり2度目の優勝を目指す松山英樹（34＝LEXUS）は2バーディー、2ボギーの72で回った。ホールアウト時点で首位と5打差の23位につけた。

「風はなかったけど、ないなりに向きが変わったりして難しかった。（グリーンは）固くなっていたし、速かった」。イーブンパーで回った松山は淡々と振り返った。

ティーショットが安定せず耐える展開だった。2番パー5では右に大きく曲げて林に打ち込んだ。ここは木の間を抜く見事なリカバリーショットをフェアウエーに刻み、第3打でグリーンに乗せてパーで切り抜けた。

しかし5番でもドライバーが乱れる。フェアウエー左の深いバンカーに入り、第2打でグリーンを捉えられずボギーを叩いた。

10番で6メートルのチャンスをものにして挽回したが、その勢いが続かない。

14番ではドライバーショットが左の高い木に当たり大きく戻された。第2打はグリーン奥にこぼれてアプローチを2度続けてミス。2・5メートルのパットをねじ込んで何とかボギーで収めた。

ダブルボギー必至の大ピンチだっただけに「あのボギーパットが残るようでは、しんどいゴルフだけど、あそこが入ったのは大きかった」と息をついた。

この粘りを生かしたのが続く15番パー5。第2打をグリーン奥に運んでアプローチを寄せてバウンスバック。初日をパープレーにまとめた。

トップとは少し差が開いた。追い上げが期待される第2日に向けて「いい状態でプレーできるように頑張りたい」と切り替えた。