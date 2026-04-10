【セ・リーグ順位表】阪神が4カード連続勝ち越し 森下翔太はリーグトップ4号 首位ヤクルトに0.5差に接近 広島vs巨人は雨のため試合前中止
プロ野球セ・リーグは9日、阪神とヤクルトの1試合が行われました。
阪神は首位ヤクルトに勝利。4回に森下翔太選手のリーグトップ4号ソロを放つと、続く佐藤輝明選手が好走塁で二塁打とし、5番の大山悠輔選手が2点目となるタイムリーを記録します。投げては、森下選手と同期入団である茨木秀俊投手が6回無失点の好投。雨が降る中、6回は2死満塁のピンチを三振で抑えます。7回、阪神の攻撃中に降雨のため試合が中断となると、そのまま雨天のためコールドゲーム。茨木投手が4年目でプロ初勝利です。また阪神が4カード連続の勝ち越しとなり、ヤクルトは4カード目で初の負け越し。首位ヤクルトと2位阪神の差は0.5ゲーム差となりました。
この日、セ・リーグは、マツダスタジアムでの広島と巨人の一戦が、降雨のため試合前に中止。DeNAと中日は試合がなく1試合のみでした。
10日からは巨人−ヤクルト(東京ドーム)、DeNA−広島(横浜スタジアム)、中日−阪神(バンテリンドーム)の3連戦が各地で始まります。＜9日のセ・リーグ結果＞
◆阪神 2-0 ヤクルト
勝利【阪神】茨木秀俊(1勝0敗)
敗戦【ヤクルト】奥川恭伸(0勝1敗)
セーブ【阪神】桐敷拓馬(0勝1敗1S)
本塁打【阪神】森下翔太4号
※雨天のためコールドゲーム