大分県日田市在住のオペラ歌手、柏田ほづみ（HOOOMY）さんによる公演「HOOOMY第3回ソプラノリサイタル」が18日午後2時、日田市三本松のパトリア日田小ホールで開かれる。今回初めて、ピアニストやダンサーが共演し、柏田さんの歌に彩りを添える。

岩手県出身の柏田さんは幼少期から音楽に親しみ、短大の音楽学部でフルートを専攻。声楽はドイツで修行し、イタリアのオペラコンクールで優勝した経験を持つ。帰国後は大使館イベントや企業のパーティーなどに出演していたが、新型コロナウイルス禍を機に日田に移住した。

柏田さんはこれまでの公演で、日田少年少女合唱団と共演したこともある。今回の公演では、ピアニストで音楽講師の江島千由紀さん、ダンス講師の川津一紗さん＝いずれも日田在住＝が出演。3人による歌と演奏、踊りでオリジナルの世界観をつくり上げることになった。

3人が共演する演目は、ヘンデルの「つらい運命に涙はあふれ」などの3曲。ほかにもマスカーニの「アヴェ・マリア」やミュージカル曲を披露する。

柏田さんらの活動を支援する一般社団法人「SDActionsひた」の理事長、羽野武男さんは「共鳴する歌声をホールで感じてほしい。ピアノやダンスと融合したステージもぜひ見に来て」と話す。

入場料は、全席自由で3千円（高校生以下1500円）。問い合わせは、羽野さん＝090（5489）2782。

（稲葉光昭）