昨年結成50周年を迎えた日田少年少女合唱団（江田宮子代表）の記念コンサート（西日本新聞社など後援）が、大分県日田市三本松のパトリア日田で開かれた。約千人の観客を前に、団員24人は合唱やミュージカルを披露した。

合唱団は1975年に結成。小中学生と高校生が週1回活動している。市内外のイベントに参加し、韓国・釜山の合唱団とも交流してきた。

記念コンサートは4日に開かれ、民謡「水郷節」や詩人金子みすゞの詩を基にした合唱曲などを歌った。昨年の釜山公演で披露した「ドレミの歌」は、日本語と韓国語で合唱した。卒団生23人も駆け付け、一緒にハーモニーを響かせた。

団長を務める山元実桜里（みおり）さん（17）は、指揮者で指導にも当たる母優子さんと妹桜織（さおり）さんの家族3人で、合唱団の活動に参加している。記念コンサートに出演し、「無事に終えられて安心しています。母は厳しい部分もあるけど、一緒に公演できて良かった」と声を弾ませた。

合唱団を創設した野田高巳さん（故人）から引き継いだ江田代表は「音楽に携わることで豊かな人間性を育めたらと野田先生と話していた」と振り返り、「聴いた人が笑顔になるような公演を続けたい」と話した。

（山根崇）