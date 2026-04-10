長崎に原爆が投下された8月9日にちなみ、被爆者らが平和祈念像前（長崎市）で毎月9日に行う恒例の座り込みがこの日もあった。被爆者でつくる県平和運動センターなどによる核兵器廃絶を願う活動で、県内の残る三つの被爆者団体も参加した。カラーの異なる4団体が座り込みにそろうのは異例。各代表がマイクを握り、米国やイスラエルのイラン攻撃に対する抗議の意を重ねて示した。

同センターによると、1979年に始まった座り込みの歴史で4団体がそろうのは初めて。520回目の今回は被爆者や若者など110人が参加した。

同センター被爆者連絡協議会の川副忠子議長（82）は、イラン攻撃が8日に2週間の停戦となったことについて「攻撃は明らかな国際法違反。トランプ米大統領の発言は二転三転する。楽観はできない」と言及。27日から米ニューヨークで始まる核拡散防止条約（NPT）の再検討会議に出席して核廃絶を訴える。

県被爆者手帳友の会の朝長万左男会長（82）は、日米首脳会談で高市早苗首相が「法律の範囲内でできることと、できないことがある」と答えたことに触れ、「平和憲法がある日本の立ち位置は、米国に歯止めをかけることになり得る」と強調した。座り込み後、長崎原爆被災者協議会の田中重光会長（85）は、先月のフランスの核増強発言を踏まえ「軍拡と核使用の危険性が高まっている。NPTで核保有国同士が信頼関係を作り上げてほしい」と述べた。

（高平路子、鈴鹿希英）