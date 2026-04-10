佐賀県基山町と補聴器販売の九州リオン（福岡市）は、難聴者の支援など町民の「きこえ」に関する取り組みで連携する協定を締結した。町と包括連携協定を結ぶ久留米大（福岡県久留米市）の助言を受けながら、難聴の早期発見や相談会といった取り組みをさらに強化する。

難聴は認知症リスクの一つとされる。健康増進計画の重点課題の一つに認知症とフレイル（虚弱）の予防を掲げる町は、同大や同社の協力を得て、2021年以降、介護予防健診での聴力検査導入や補聴器の試聴会の実施などに力を入れる。

25年度からは県内で初めて、40歳以上の中等度難聴者を対象に補聴器購入費の助成事業をスタート。これまで75人に総額約440万円を助成し、補聴器の調整などのアフターケアにも対応している。

3月31日に町役場であった締結式で、同社の亀山真人社長は社内に言語聴覚士が17人いることに触れ「言語聴覚士の専門性を生かし、生活の質の向上と認知症発症リスクの軽減に貢献したい」とあいさつ。松田一也町長は「うまくいけば町の大きな課題の一つが解決できると思っている。皆さんの協力を得ながら、少しでも町が良くなるように進めていきたい」と語った。

立会人の久留米大高次脳疾患研究所の小路純央教授は「きこえの問題は認知症だけでなく、意欲低下や抑うつにつながる。いかに耳を守っていくかが非常に大事だ」と述べ、今後も積極的に協力する考えを示した。

（前田絵）