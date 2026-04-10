激しい痛みに苦しまず、穏やかな生活を送る。そうした医療を誰もが受けられる将来に向けた一歩としたい。

厚生労働省は末期の腎不全患者について、緩和ケア病棟への入院を診療報酬の算定対象に加える。6月からの2026年度診療報酬改定で実施する。待ち望んでいた患者、家族は少なくないだろう。

緩和ケア病棟では、複数の専門職が患者の体の痛みだけでなく、医療用麻薬を含む薬物療法で不安やうつなどの精神的苦痛を抑える。外来や在宅治療への移行も支援する。

厚労省によると、緩和ケア病棟を備えた一般病院は23年時点で482施設ある。医師や看護師、臨床心理士らによる緩和ケアチームは1151施設で活動している。

だが診療報酬の算定対象はがんをはじめ、わずかな疾病に限られていた。

腎不全は血液中の老廃物をろ過し、尿として排出する腎臓の機能が低下する病気だ。進行すると、腎臓の代わりに血液をきれいにする人工透析や腎臓移植が必要になる。

国内では24年末時点で、約34万人が人工透析を受けている。体力の低下や合併症などで人工透析が継続できなくなると、呼吸困難や激しい痛みに襲われることがある。

これまでは終末期の患者や家族が緩和ケア病棟への入院を望んでも、診療報酬の対象ではないため、実質的に断念せざるを得なかった。

腎不全患者の過酷さと緩和ケアの必要性が広く知られるきっかけになった本がある。ノンフィクション作家の堀川惠子さんが夫の闘病を記録した「透析を止めた日」だ。

患者の実情を知った国会議員は医療支援に関する勉強会を開き、政府に働きかけを強めた。その結果、25年に閣議決定した経済財政運営の指針「骨太方針」に緩和ケア対策の推進が明記され、診療報酬改定につながった。

当面は人材の確保が課題となる。緩和ケアは疾患の特性によって異なり、がん以外の緩和ケアに精通した医療従事者はまだ少ない。

日本緩和医療学会など3学会は25年9月、腎不全患者に対する緩和ケアの手引書を初めて作成した。腎不全の症状に適切な対応ができるよう、政府は専門人材の育成を支援すべきだ。

どのような病であっても、心身の苦痛から逃れたいと思うのは自然な感情だ。世界保健機関（WHO）は、誰もが負担可能な費用で公平に医療を受けられる「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ」を目標にしている。そこには緩和ケアも含まれる。

緩和ケアは終末期に限らない。入院だけでなく、外来や在宅で早期に受けられるようにするのが理想だ。

疾患の種類を問わず、患者や家族が希望する場所で、生活の質を高めて生きられる。この緩和ケアの理念と必要な医療体制を、できるだけ早く社会に根付かせたい。