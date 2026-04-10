大津が今季2度目マウンドで、圧巻の快投を見せた。7回90球を投じ、わずか1安打無失点で今季初勝利。四回以降は一人の走者も許さない圧巻の投球で、同一カード3連敗を阻止した。お立ち台に上がった右腕は「連敗中で、なんとしてでも止めようという気持ちで投げた。粘り強く投げられた」と笑顔で満点投球を振り返った。

初回に先頭の桑原に安打を許すも、続く岸の投手正面への打球を冷静に捕球し併殺を奪い、無失点で終えた。二回1死一塁でも林安可の中前へ抜けそうな鋭い当たりを好捕し、再び併殺を完成。高校時代は野手だった右腕が、得意のフィールディングで自らを救うプレー。投手戦となった一戦でも、簡単に流れを相手にやらなかった。

開幕ローテーション入りし、2日の楽天戦では7回3失点で自らに勝敗はつかず。先発3年目でローテ完走を目指す右腕について小久保監督は試合前に「今は（先発）6番目で、5番手に上がらないと（週）5試合の時は投げられない。1年間やるなら勝ち取っていかないと」と強調。右腕はハッパに応えるように、黙々とスコアボードに「0」を並べ続けた。

指揮官も試合後、「先発の役割をしっかり果たしてくれた」と高く評価。今季初の零封勝ちで連敗をストップさせた。次カードは1ゲーム差に迫る2位日本ハムと敵地で対戦。右腕の快投が再びチームを波に乗せる。 （鬼塚淳乃介）