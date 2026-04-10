九州六大学野球（九六）と福岡六大学野球（福六）の春季リーグ戦（ともに西日本新聞社後援）が11日、開幕する。九六は福岡市の桧原運動公園野球場で開幕し、勝率で順位を決定。昨秋のリーグ戦で5位に沈んだ福岡大のリードオフマン、古賀和希内野手（4年・創成館）が打線を引っ張り王座奪回を狙う。同市の福工大野球場で開幕する福六は勝ち点制で順位が決定。九共大の新エース佐々木大雅（4年・情報科学）が4年ぶりの春の優勝を目指す。優勝チームは全日本大学野球選手権（6月8日から7日間、神宮など）に出場する。 （前田泰子）

福岡大・1番打者の古賀が走攻守でけん引

逆襲のシーズンにする。「1番として自分がチームを勇気づけられたら」と古賀は先頭打者として打線を引っ張ることを誓う。

リーグ最多の63度の優勝を誇る「盟主」が、昨秋のリーグ戦は5位に沈んだ。福岡大の5位以下はリーグが始まって以来初めてという屈辱だった。巻き返しを誓い全員でチームを改革。学生コーチに任せていた練習メニューは選手が組むようになり、全員が弱点克服に取り組んだ。

古賀は昨季の打率が2割9分7厘で4打点と打撃で結果を出すことができず「打撃を一から見直した」。冬場はウエートトレーニングに励みスイングスピードを上げた。入学時より体重は10キロ増加。春のオープン戦で3本塁打を放ち「昨年は1年間で1本しか出なかったのに」とパワーアップを実感する。

最終的に目指すのはプロの世界だ。兄の輝希は日経大から千曲川クラブ（長野）を経てドラフト7位で2025年に西武に入団。兄のプロ入りに「悔しかった」と心中を明かす。同じ内野手の兄は憧れの存在だがライバルでもある。「ずっと比べられてきたので負けたくないという思いはあります」と兄と並ぶために走攻守でアピールしていく。

1番打者としてひそかに狙うことがある。「先頭打者本塁打を打ちたい」。自信をつけた長打力で打線を引っ張り王座奪回へ導いていく。

古賀 和希（こが・かずき）2004年5月16日生まれ。佐賀市出身。思斉小2年で「思斉少年野球部」で野球を始め、思斉中では硬式クラブ「黄城ボーイズ」で投手。創成館では内野手と投手で3年時には主将として夏の長崎大会準優勝。福岡大では3年秋から遊撃のレギュラーとしてリーグ戦出場。180センチ、80キロ。右投げ右打ち。

九共大・新エースの佐々木がフル回転覚悟

大学野球の集大成となる今季は真価が問われるシーズンとなる。「今年は投手が下級生中心なので自分がエースとして投手を引っ張っていきたい」。佐々木は4年ぶりの春季リーグ優勝のために先発、救援とフル回転する覚悟だ。

左のスリークオーターから切れのある最速146キロの直球を投げ込み、チェンジアップ、スライダーなどの変化球を駆使して三振を奪う。リーグ戦での奪三振率は10・8。憧れの投手は米大リーグで歴代2位の通算奪三振記録を持つサウスポー、ランディ・ジョンソンだ。「打者との1対1の勝負に三振で勝つのが気持ちいい。ここぞのときは三振を狙っていきます」。これまでは1シーズン4勝が最高だが今年は「投げる試合は全部勝ちたい」と貪欲に勝ちを目指す。

1年春からリーグ戦で登板し2年で2度ベストナインを獲得した。昨年は春、秋とも防御率1点台と安定感抜群で春3勝、秋は4勝を挙げた。1学年上にはドラフト2位でソフトバンクに入団した稲川竜汰、ドラフト候補だった小中稜太（東京ガス）がいた。佐々木が力を発揮できたのも、上にエースという存在がいたからだった。

先輩がいない初めてのシーズンを迎える。「稲川さんと小中さんを超えるような投手になれば優勝できると思う」。目指すのは稲川と同じプロの世界。リーグ優勝し4年ぶりの全日本大学選手権でのアピールが必要だ。「まずは神宮出場を目標にしたい」。新エースとなった佐々木がチームを4年ぶりの春の頂点に導く。

佐々木 大雅（ささき・たいが）2004年9月9日生まれ。大分県豊後大野市出身。千歳小3年の時に千歳少年野球で野球を始める。千歳中では硬式クラブ「大分西南リトルシニア」で投手と外野手。情報科学高では1年秋からベンチ入りし3年夏は大分大会1回戦で大分東明に敗退。九共大では1年春からリーグ戦で登板し2年春、秋にベストナイン。180センチ、80キロ。左投げ左打ち。