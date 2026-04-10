Travis Japan、夢を追いかけた街・ロサンゼルスへ 涙と笑顔があふれた本予告＆キービジュアルも解禁【Travis Japan Summer Vacation！！―7人のアメリカ旅―】
【モデルプレス＝2026/04/10】Travis Japanの素顔と絆があふれるアメリカ旅に完全密着した、トラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation！！―7人のアメリカ旅―』（全10話／初回3話一挙配信・毎週1話ずつ更新）が、5月1日よりディズニープラスにて独占配信決定。あわせて、本番組の本予告とキービジュアルも解禁された。
【写真】STARTOグループが涙 貴重な夏休みの全容明らかに
Travis Japanは、宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗の7人で構成されたダンス＆ボーカルグループ。2022年3月、メンバー全員でダンス・歌・表現力を磨くためにアメリカ・ロサンゼルスへ留学。同年7月には、アメリカの人気オーディション番組『アメリカズ・ゴット・タレント』シーズン17に出演し、見事準決勝に進出。圧倒的な実力で観客を魅了した。さらに10月には「JUST DANCE！」で全世界配信デビュー。現在は、グループでワールドツアーを開催するほか、ドラマやバラエティなど多方面で躍進し続けている。
本番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、盛況のワールドツアー直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島の企画のもと、2チームに分かれて雄大な自然やカルチャーを満喫する。そして旅の最後には、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう。
デビューを夢見て共に駆け抜け、デビュー後も、幾多の試練を乗り越えながら、強い絆でグループを守り抜いてきたTravis Japan。今回解禁された映像では、そんな彼らの貴重な夏休みの全容が明らかに。メンバー同士が自然体ではしゃぐ姿や、英語で現地の人とコミュニケーションをとる頼もしい姿など、他では見られない彼らの“素顔”がたっぷりと収められている。そんな彼らの旅の終着点は、グループとして思い入れの強い“あの場所”共に夢を追いかけたロサンゼルス。7人揃って“原点の地”へと向かう道中、彼らはそこで過ごす特別なひとときの中で、これまで胸に秘めていた想いを語り合う。
映像のラストでは、これから先の輝かしい未来を誓うかのように、7人全員で手を重ね、グループお馴染みの掛け声「さんせーい！」と合唱。この旅が彼らの絆をさらに深める“ターニングポイント”となり、どのように旅のゴールをむかえるかに大きな期待が高まる。この10日間の夏休みを経て、再び7人揃って走り出すTravis Japan。彼らの旅がこれからも力強く続いていくことを確信させてくれるような番組となっている。
あわせて解禁されたのは、「“原点”から未来へーーかけがえのない10日間」というエモーショナルなコピーのキービジュアル。アメリカの大自然を背景に、肩を組み、リラックスした笑顔を浮かべるメンバー7人の姿からは、彼らの充実した10日間が窺える。果たして彼らは、この旅を通して何を感じ、どのように成長していくのか。（modelpress編集部）
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◆Travis Japan、夢を追いかけた街・ロサンゼルスへ
Travis Japanは、宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗の7人で構成されたダンス＆ボーカルグループ。2022年3月、メンバー全員でダンス・歌・表現力を磨くためにアメリカ・ロサンゼルスへ留学。同年7月には、アメリカの人気オーディション番組『アメリカズ・ゴット・タレント』シーズン17に出演し、見事準決勝に進出。圧倒的な実力で観客を魅了した。さらに10月には「JUST DANCE！」で全世界配信デビュー。現在は、グループでワールドツアーを開催するほか、ドラマやバラエティなど多方面で躍進し続けている。
本番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、盛況のワールドツアー直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島の企画のもと、2チームに分かれて雄大な自然やカルチャーを満喫する。そして旅の最後には、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう。
◆本予告＆キービジュアル解禁
デビューを夢見て共に駆け抜け、デビュー後も、幾多の試練を乗り越えながら、強い絆でグループを守り抜いてきたTravis Japan。今回解禁された映像では、そんな彼らの貴重な夏休みの全容が明らかに。メンバー同士が自然体ではしゃぐ姿や、英語で現地の人とコミュニケーションをとる頼もしい姿など、他では見られない彼らの“素顔”がたっぷりと収められている。そんな彼らの旅の終着点は、グループとして思い入れの強い“あの場所”共に夢を追いかけたロサンゼルス。7人揃って“原点の地”へと向かう道中、彼らはそこで過ごす特別なひとときの中で、これまで胸に秘めていた想いを語り合う。
映像のラストでは、これから先の輝かしい未来を誓うかのように、7人全員で手を重ね、グループお馴染みの掛け声「さんせーい！」と合唱。この旅が彼らの絆をさらに深める“ターニングポイント”となり、どのように旅のゴールをむかえるかに大きな期待が高まる。この10日間の夏休みを経て、再び7人揃って走り出すTravis Japan。彼らの旅がこれからも力強く続いていくことを確信させてくれるような番組となっている。
あわせて解禁されたのは、「“原点”から未来へーーかけがえのない10日間」というエモーショナルなコピーのキービジュアル。アメリカの大自然を背景に、肩を組み、リラックスした笑顔を浮かべるメンバー7人の姿からは、彼らの充実した10日間が窺える。果たして彼らは、この旅を通して何を感じ、どのように成長していくのか。（modelpress編集部）
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