小倉久寛、白髪に“イメチェン”理由語る
俳優の小倉久寛（71）が9日、都内で行われた東京喜劇 熱海五郎一座 新橋演舞場シリーズ第12弾『仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜』製作発表記者会見に登場。白髪の“イメチェン”姿を披露した。
「昔から老けて見られた」という小倉。60歳ごろから「ずいぶん若くなったね」と言われるようになったという。
最近になって、仕事の都合で白髪にしたといい「白髪にしてみたら真っ黒より若いと言われまして、続けてみようかなと思って」と現在もそのまま白髪にしていることを明かしていた。
客が心の底から本当に面白いと思える東京の喜劇“軽演劇”を上演しよう、“東京の笑い”を継承しようと、2004年に伊東四朗座長のもとに三宅裕司を中心とした喜劇人たちが集結し旗揚げした「伊東四朗一座」。伊東が参加できない時も思いを引き継ぎ、06年に三宅が座長となり「熱海五郎一座」を旗揚げした。毎年新作を上演し続け、14年に新橋演舞場へ初進出するとシリーズ化となり、毎年ゲストを迎えた新作ステージを届けてきた。
新橋演舞場シリーズ第12弾となる今回は、新橋演舞場シリーズ第1回公演にゲスト出演した俳優・沢口靖子がオファーに応え、再登場する。ドラマにバラエティーにと幅広く活躍している野呂佳代が初参加する。
会見には小倉のほか、三宅、渡辺正行、春風亭昇太、東貴博、深沢邦之、ビビる大木、沢口、野呂が登場した。
「昔から老けて見られた」という小倉。60歳ごろから「ずいぶん若くなったね」と言われるようになったという。
最近になって、仕事の都合で白髪にしたといい「白髪にしてみたら真っ黒より若いと言われまして、続けてみようかなと思って」と現在もそのまま白髪にしていることを明かしていた。
新橋演舞場シリーズ第12弾となる今回は、新橋演舞場シリーズ第1回公演にゲスト出演した俳優・沢口靖子がオファーに応え、再登場する。ドラマにバラエティーにと幅広く活躍している野呂佳代が初参加する。
会見には小倉のほか、三宅、渡辺正行、春風亭昇太、東貴博、深沢邦之、ビビる大木、沢口、野呂が登場した。