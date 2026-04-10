◇卓球 WTTコンテンダー太原(7日〜12日、中国)

卓球のWTTコンテンダー太原は9日、男女のシングルスの1回戦が行われました。

女子ではトップ10以内の選手が不在の中、世界ランク13位の大藤沙月選手が香港の杜凱琹選手に3-0で勝利。第1、2ゲームと競り合いを制して、第1シードの力を示しました。

また世界ランク36位の平野美宇選手は、ポルトガルの47歳ベテラン、フー・ユー選手を3-0で撃破。先月のTリーグ女子ファイナルで木下アビエル神奈川の優勝に貢献した25歳は、2回戦で木原美悠選手を破ったインドのバトラー選手と対戦します。

日本勢女子は第7シードの横井咲桜選手を筆頭に橋本帆乃香選手、佐藤瞳選手、芝田沙季選手らも初戦を突破して、ベスト16に進出。佐藤選手は郄森愛央選手との日本人対決に勝利しました。一方、長粼美柚選手は世界ランク95位中国20歳若手の朱梓予選手に敗戦。日本勢女子は6人が2回戦に進んでいます。

男子では、今大会第1シードである世界ランク17位中国の向鵬選手が世界ランク82位ルクセンブルクのルカ・ムラデノビッチ選手に初戦で敗れる波乱の展開。

日本勢は宇田幸矢選手、吉村真晴選手、田中佑汰選手、坂井雄飛選手、篠塚大登選手の5人が初戦を突破して16強入り。英田理志選手、吉山僚一選手と吉村和弘選手が初戦で敗れています。

10日は男女のシングルス2回戦が行われ、ベスト8がそろいます。