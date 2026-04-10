「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）

桜の季節にもう一歩、前に踏み出す男がいる。デビュー４年目に突入した田口貫太騎手（２２）＝栗東・大橋＝が、自厩舎のナムラコスモスとともに自身初のクラシックに挑む。

ここまで全ての手綱を取ってきた相棒は折り合いに問題がなく、最後の脚も使えるタイプ。「距離は延ばした方がいい」と確信し、マイルへ条件を変えて臨んだこぶし賞を快勝。続く前走のチューリップ賞でも２着に好走し、大舞台への切符をつかんだ。この中間も積極的にコンタクトを取っており、「操縦性も良くなってきているし、競馬を覚えてきた」と成長を実感。晴れの舞台へ向けて視界は実に良好だ。

ここまで日々積み上げてきたものが、一つの形になろうとしている。師匠である大橋師と臨む大一番。「デビューから重賞でもＧ１でも乗せていただいている。期待に応えたい」と闘志を燃やす若武者。母ナムラリコリスには騎手見習い時代に一度またがったことがあり、その初子で自身初のステージへ立つというのも感慨深いものがある。「人に感謝の気持ちを持つこと」−。師匠の教えを胸に刻み、大観衆の前で最大級の恩返しを果たす。（デイリースポーツ・安藤瞭太）