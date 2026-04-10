「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）

昨秋のファンタジーＳを制したフェスティバルヒルが、休み明けのブランクを克服してクラシック戴冠を目指す。骨折のアクシデントで予期せぬ戦線離脱を余儀なくされたものの、不幸中の幸いと言うべきか、ケガは重傷ではなく、牧場でもしっかりと乗り込んで春の大舞台に間に合った。今年はＶ候補が乱立している大混戦ムード。潜在能力は世代トップクラスだけに、いきなりビッグタイトルを奪取するシーンも十分にありそうだ。

花吹雪が舞う栗東に明るい栗色の馬体が映える。木曜朝、運動で調整されたフェスティバルヒルの毛ヅヤはピカピカで、体の張りは抜群。昨秋よりシルエットも大きくなった。「体は成長したと思う。前走時は４４８キロだったけど、帰厩時は４７０キロ。今週は４６０キロでレースではもう少し減ると思うけど、プラス体重になると思う」と四位師は現状を説明する。

今回は昨年のファンタジーＳを快勝して以来、中１６１日での実戦。これまで桜花賞における前走からの最長間隔勝利記録は１１８日で、勝てば記録更新となる。もっとも、１１８日はレアケースではなく、２１年ソダシ、２３年リバティアイランド、２４年ステレンボッシュが阪神ＪＦからのぶっつけ本番で勝った時の記録。いまや前哨戦を使わずに直接Ｇ１へ向かうのが一般化しており、特別なローテではない。

一方でフェスティバルヒル自身の今回のローテは、予定されたものではない。ファンタジーＳ後に判明した左第１指骨剝離骨折が影響したもので、「その点は分が悪いと思う」と難しい挑戦であることを理解している。

ただ、それでもと思わせる魅力がこの馬にはある。ファンタジーＳで見せた瞬発力は強烈で、最終追い切りではがっちりと手綱を押さえられながら栗東ＣＷでラスト１Ｆ１１秒５をマーク。追われていればラップは大幅に速くなっていただろう。

騎手時代、ウオッカやダンスパートナーといった名牝でＧ１を制した四位師は「世代で上位の素質はあると思う」と評する。血統的にも父サートゥルナーリアと半兄のミュージムマイルが皐月賞馬で仕上がり早。桜花賞の常識を覆す可能性を秘めている。