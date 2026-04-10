◇パ・リーグ ソフトバンク2ｰ0西武（2026年4月9日 みずほPayPay）

ソフトバンクの大津亮介投手（27）が9日、西武戦で今季初勝利をマークした。緩急の利いた投球で7回1安打無失点。初回と2回には巧みなフィールディングで投ゴロ併殺を完成させ、自身を助けた。打たれたヒットは初回先頭の桑原の左前打だけで打者21人で抑える好投。救援陣も踏ん張り、プロ野球6度目の初回先頭に許した1安打だけの零封継投となった。チームは連敗を2で止め、単独首位をキープした。

軽快なフィールディング連発に大きな拍手が沸き起こった。大津が華麗な守備で自らを乗せていった。

「（グラブを）出したら入りました。ゲッツーを狙って取りたいところ。何とか取れて良かったです」

0―0の2回1死一塁で林安可（リン・アンコー）が放った足元を襲う打球に素早く反応。体勢を崩しながらも好捕し、初回に続く投ゴロ併殺を完成させた。高校時代までは主に内野手だった右腕が“9人目の野手”として自分を助けた。

持ち味の緩急や奥行きを使った投球が光った。4〜7回は抜群のテンポでパーフェクト投球。「ちょっとテンポ遅いんじゃない？」という周東の助言を生かし、西武打線を封じ込めた。許したヒットは初回の先頭・桑原の左前打だけ。3回まで1人ずつ走者を許しながら打者3人で終え、7回を打者21人でゼロに抑えた。

球数は90球。8回もマウンドに上がる準備をしていた。0―0の7回に近藤が均衡を破る2ランを放つと、勝ちパターンの救援陣にバトンを渡した。8回は松本裕、9回は杉山が無安打無失点に抑えて“スミ1安打”の零封勝ちとなった。

小久保監督も大きくうなずく快投だ。試合前には現状の大津の立ち位置が「先発の6番手」と明言。「（週）5試合の時は投げられない。1年間やるんだったら勝ち取っていかないと」とも口にしていた。「8回もいってよかったんですけど、勝ち越したら松本でいこうと決めていた。大津は先発の役割を果たしてくれた」と称えた。

先発転向3年目。オリックス・山岡に師事し、細身の体に合ったトレーニング方法を教わるなど、増量や筋力アップに取り組んできた。「まだ投げられました。あそこでもう1イニングを任せられるような投手になりたいと試合が終わってから思いました。信頼を積み重ねていきたい」。2戦続けて7イニングを投げ、課題だったスタミナ面でも進境を示した。

新背番号19で臨む今季は初の2桁勝利を目指す。「ここからはみんながライバル。最終的にCS、日本シリーズで任せられる先発投手になりたい」と強い意気込みを口にした。（木下 大一）

《今季12試合目で初の無失点勝利》

〇…チームは今季12試合目で初の無失点勝利を収めた。8回から松本裕、杉山と勝ちパターンの継投が機能。救援した全投手が無失点に抑えるのも今季初となった。松本裕は8回に2死一、三塁の危機を153キロ直球での三振で脱し「ゼロでつなげるだけと思っていた。出力的にはまだ出る感覚がある」と振り返った。9回を3人で締めた杉山は「ゼロで帰ってくることができて良かった」と笑顔。