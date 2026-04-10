Travis Japan川島如恵留＆吉澤閑也＆松倉海斗、USJで接客＆お掃除を学ぶ 過酷業務に悲鳴がこだま
7人組グループ・Travis Japanによる日本テレビ系週末朝の情報番組『シューイチ』内コーナー「Travis JapanのスタディーJAPAN」は、11日・18日の2週にわたり、初の大阪ロケを届ける（前8：40ごろ）。年間来客数1600万人を誇る大人気テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」に、川島如恵留・吉澤閑也・松倉海斗がUSJのクルーとして大潜入。USJの人気の秘密や裏側を学ぶ。
【写真】おそろいのユニフォームがかわいい川島如恵留＆吉澤閑也＆松倉海斗
11日放送の「前編」では、初USJだという吉澤を中心にUSJに到着し、うれしそうな3人。そんな3人の前に現れたのは、1万6000人のUSJクルーのわずか1％しかいないという接客のプロ「パーク・コンシェルジュ」。細やかなホスピタリティーの工夫を目の前に、3人も驚がく。実際に「パーク・コンシェルジュ」が行っているというトレーニングに3人も挑戦する。
トレーニング中、吉澤の一人称がなぜか「お兄さん」になる（!?）川島も「自然と笑顔になれる」という一風変わったトレーニング内容とは…。トレーニング後、3人は実践に向けクルーの制服に着替えへ。クルーの制服500種類以上、約10万着が管理されている棟に潜入。果たして3人は、この学んだテクニックを生かし、実際にお客さんを喜ばせることはできるのか…。ホスピタリティー精神から出た“松倉流”奇想天外なかけ声も。
18日の「後編」はパーク内でお客さまに気持ち良く過ごしてもらうための大きな鍵となる「パークサービス（お掃除）クルー」をスタディー。3人は「パークサービス（お掃除）クルー」専用の制服に着替え、ただ綺麗にするだけではない。人々を笑顔にする路面・ベンチの掃除、ゴミ回収をする上でのひと工夫とは。
実践編では映画の世界を再現した水上スタントショー「ウォーターワールド」でのお掃除に挑戦。ショーとショーの間のお掃除にかけられる時間は15分で約3000席の濡れたベンチや地面の水の処理、ゴミの回収を終えるという過酷業務に、3人の悲鳴がこだまする。果たして3人は時間内に遂行することができるのか。
スタディー後はついに念願のごほうび。スタディーを終えた３人は特に松倉が大好きだという「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」に到着。3人でハリー・ポッターコスチュームのローブ姿に変身しテンションは最高潮に…。2週にわたりUSJでトラジャ3人が奮闘する。
11日放送の「前編」では、初USJだという吉澤を中心にUSJに到着し、うれしそうな3人。そんな3人の前に現れたのは、1万6000人のUSJクルーのわずか1％しかいないという接客のプロ「パーク・コンシェルジュ」。細やかなホスピタリティーの工夫を目の前に、3人も驚がく。実際に「パーク・コンシェルジュ」が行っているというトレーニングに3人も挑戦する。
トレーニング中、吉澤の一人称がなぜか「お兄さん」になる（!?）川島も「自然と笑顔になれる」という一風変わったトレーニング内容とは…。トレーニング後、3人は実践に向けクルーの制服に着替えへ。クルーの制服500種類以上、約10万着が管理されている棟に潜入。果たして3人は、この学んだテクニックを生かし、実際にお客さんを喜ばせることはできるのか…。ホスピタリティー精神から出た“松倉流”奇想天外なかけ声も。
18日の「後編」はパーク内でお客さまに気持ち良く過ごしてもらうための大きな鍵となる「パークサービス（お掃除）クルー」をスタディー。3人は「パークサービス（お掃除）クルー」専用の制服に着替え、ただ綺麗にするだけではない。人々を笑顔にする路面・ベンチの掃除、ゴミ回収をする上でのひと工夫とは。
実践編では映画の世界を再現した水上スタントショー「ウォーターワールド」でのお掃除に挑戦。ショーとショーの間のお掃除にかけられる時間は15分で約3000席の濡れたベンチや地面の水の処理、ゴミの回収を終えるという過酷業務に、3人の悲鳴がこだまする。果たして3人は時間内に遂行することができるのか。
スタディー後はついに念願のごほうび。スタディーを終えた３人は特に松倉が大好きだという「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」に到着。3人でハリー・ポッターコスチュームのローブ姿に変身しテンションは最高潮に…。2週にわたりUSJでトラジャ3人が奮闘する。