Travis Japan『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』5・1配信へ 予告＆キービジュアル公開
7人組グループ・Travis Japanの素顔と絆があふれるアメリカ旅に完全密着した、トラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、5月1日よりディズニープラスにて独占配信されることが決定した。全10話のうち、初回3話が一挙配信、以降毎週1話ずつ更新される。待望の配信開始に先駆け、本予告とキービジュアルが解禁となった。
同番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアー直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留の企画のもと、2チームに分かれて雄大な大自然やカルチャーを満喫する。そして旅の最後には、かつて全員で一緒に留学し、夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう。
【予告動画】Travis Japanが壮大なアメリカ旅へ…涙するメンバーの姿も
ただの夏休みでは終わらない…笑顔、涙、そして「7人でいる意味」――。デビューを夢見て共に駆け抜け、デビュー後も、幾多の試練を乗り越えながら、強い絆でグループを守り抜いてきたTravis Japan。今回解禁された映像では、そんな彼らの貴重な夏休みの全容が明らかに。メンバー同士が自然体ではしゃぐ姿や、英語で現地の人とコミュニケーションをとる頼もしい姿など、他では見られない彼らの“素顔”がたっぷりと収められている。
そんな彼らの旅の終着点は、グループとして思い入れの強い“あの場所”――共に夢を追いかけたロサンゼルス。7人そろって“原点の地”へと向かう道中、彼らはそこで過ごす特別なひとときの中で、これまで胸に秘めていた想いを語り合う。映像のラストでは、これから先の輝かしい未来を誓うかのように、7人全員で手を重ね、グループおなじみの掛け声「さんせーい！」と大合唱。この旅が彼らの絆をさらに深める“ターニングポイント”となり、どのように旅のゴールを迎えるのか。
この10日間の夏休みを経て、再び7人そろって走り出すTravis Japan。彼らの旅がこれからも力強く続いていくことを確信させてくれるような番組となっている。
あわせて解禁されたのは、「“原点”から未来へ ── かけがえのない10日間」というエモーショナルなコピーのキービジュアル。アメリカの大自然を背景に、肩を組み、リラックスした笑顔を浮かべるメンバー7人の姿からは、彼らの充実した10日間がうかがえる。果たして彼らは、この旅を通して何を感じ、どのように成長していくのだろうか――。グループ愛にあふれた7人の素顔と熱い想いが詰まった特別な夏休みに期待が高まる。
【予告動画】Travis Japanが壮大なアメリカ旅へ…涙するメンバーの姿も
ただの夏休みでは終わらない…笑顔、涙、そして「7人でいる意味」――。デビューを夢見て共に駆け抜け、デビュー後も、幾多の試練を乗り越えながら、強い絆でグループを守り抜いてきたTravis Japan。今回解禁された映像では、そんな彼らの貴重な夏休みの全容が明らかに。メンバー同士が自然体ではしゃぐ姿や、英語で現地の人とコミュニケーションをとる頼もしい姿など、他では見られない彼らの“素顔”がたっぷりと収められている。
そんな彼らの旅の終着点は、グループとして思い入れの強い“あの場所”――共に夢を追いかけたロサンゼルス。7人そろって“原点の地”へと向かう道中、彼らはそこで過ごす特別なひとときの中で、これまで胸に秘めていた想いを語り合う。映像のラストでは、これから先の輝かしい未来を誓うかのように、7人全員で手を重ね、グループおなじみの掛け声「さんせーい！」と大合唱。この旅が彼らの絆をさらに深める“ターニングポイント”となり、どのように旅のゴールを迎えるのか。
この10日間の夏休みを経て、再び7人そろって走り出すTravis Japan。彼らの旅がこれからも力強く続いていくことを確信させてくれるような番組となっている。
あわせて解禁されたのは、「“原点”から未来へ ── かけがえのない10日間」というエモーショナルなコピーのキービジュアル。アメリカの大自然を背景に、肩を組み、リラックスした笑顔を浮かべるメンバー7人の姿からは、彼らの充実した10日間がうかがえる。果たして彼らは、この旅を通して何を感じ、どのように成長していくのだろうか――。グループ愛にあふれた7人の素顔と熱い想いが詰まった特別な夏休みに期待が高まる。