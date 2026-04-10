大悟、カンヌ出品に喜び「メチャクチャラッキー！」 綾瀬はるかとの“フランス旅行”に期待も
お笑いコンビ・千鳥の大悟が、出演する映画『箱の中の羊』（監督：是枝裕和）が「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門に正式出品されることが発表されたことを受け、喜びのコメントを寄せた。
【動画】綾瀬はるか×千鳥×是枝裕和監督『箱の中の羊』新予告
大悟は「カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品が決まった事、大変うれしく思います。是枝監督をはじめ、出演者、全スタッフさんのお陰です」と感謝を表現。「この映画に関わった全ての人、本当におめでとうございます！」と喜びを分かち合った。
さらに「僕的にはメチャクチャラッキー！大棚ぼた」と率直な心境を明かしつつ、本作で夫婦役を演じた綾瀬はるかとの「フランス旅行楽しみです！」とユーモアたっぷりにコメント。大舞台への期待をのぞかせた。
同映画祭は、現地時間5月12日から23日まで開催。是枝監督作品の同部門選出は『怪物』（2023年）以来3年ぶり、通算8度目。カンヌへの出品自体は10回目となる。
これまで『誰も知らない』（2004年）で柳楽優弥が最優秀男優賞を受賞、『そして父になる』（2013年）で審査員賞、『万引き家族』（2018年）で最高賞パルムドールを受賞。『ベイビー・ブローカー』（2022年）でエキュメニカル審査員賞とソン・ガンホが最優秀男優賞を受賞。『怪物』では、脚本賞（脚本：坂元裕二）と日本映画初となるクィア・パルム賞を受賞している。
本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。止まっていた家族の時間が再び動き出す中で、予想を超える未来が待ち受ける。
国際的評価を積み重ねてきた是枝監督の新作が、世界最高峰の映画祭でどのような反響を呼ぶのか注目が集まる。日本では5月29日より劇場公開。
【動画】綾瀬はるか×千鳥×是枝裕和監督『箱の中の羊』新予告
大悟は「カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品が決まった事、大変うれしく思います。是枝監督をはじめ、出演者、全スタッフさんのお陰です」と感謝を表現。「この映画に関わった全ての人、本当におめでとうございます！」と喜びを分かち合った。
同映画祭は、現地時間5月12日から23日まで開催。是枝監督作品の同部門選出は『怪物』（2023年）以来3年ぶり、通算8度目。カンヌへの出品自体は10回目となる。
これまで『誰も知らない』（2004年）で柳楽優弥が最優秀男優賞を受賞、『そして父になる』（2013年）で審査員賞、『万引き家族』（2018年）で最高賞パルムドールを受賞。『ベイビー・ブローカー』（2022年）でエキュメニカル審査員賞とソン・ガンホが最優秀男優賞を受賞。『怪物』では、脚本賞（脚本：坂元裕二）と日本映画初となるクィア・パルム賞を受賞している。
本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。止まっていた家族の時間が再び動き出す中で、予想を超える未来が待ち受ける。
国際的評価を積み重ねてきた是枝監督の新作が、世界最高峰の映画祭でどのような反響を呼ぶのか注目が集まる。日本では5月29日より劇場公開。