ただ座っているだけなのに圧倒的な存在感を見せる猫ちゃん。その愛らしい姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は51万回を超え「なんて可愛いの！ボディもお顔も」「え？撮ってたの？みたいな表情がなんともかわいい」「こっち見てくれるのたまらないです」といったコメントが集まっています。

【動画：遠くを見つめながら座っていた猫…とてつもなくカッコいい『貫禄のある姿』】

我が家の「プロフェッショニャル」

Instagramアカウント「ちびらいおんずはうす｜保護猫個人ボランティア＠長崎」に投稿されたのは、なんとも貫禄のある姿を見せる猫ちゃん。「おっさん座り」をして遠くを見ているのは猫の「める」ちゃんです。あるときは自宅警備員、またあるときは仲間に寄り添う看護師として働くといいます。

さらに、めるちゃんはみんなを見守る女親方、来客時は接客もするのだそう。ただ、接客は最初に一瞬だけ出てきて少しなでさせたら引っ込んでしまうといいます。「我が家のプロフェッショニャル」と呼ばれながらも、適当さも素敵と投稿者さんは語っています。

強くて優しい猫ちゃん

そんなめるちゃんは3本足の猫ちゃんで、保護したときにはひざから下がなかったのだそう。その姿で過酷な外で過ごしていたといいます。いくつもの苦難を乗り越えてきたからこそ、仲間思いで優しいのかもしれませんね。

マッサージで生まれた絆

投稿者さんにお薬を飲まされるのが嫌で「シャー！」を連発していた時期もあるのだそう。しかし、投稿者さんがめるちゃんの肩をマッサージしてあげたところ、見事に和解できたといいます。これからも、そんなめるちゃんとの賑やかで温かい日常が続いていきそうです。

投稿には「相談ごとに、静かに聞いてくれそう。そして、刺さる言葉で返してくれそうです」「全て悟っているようなお姿！人生相談したくなります！」「カッコいい！座ってるだけなのに！！！サイコー」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「ちびらいおんずはうす｜保護猫個人ボランティア＠長崎」では、投稿者さんのおうちの猫ちゃんたちの日常や、保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ちびらいおんずはうす｜保護猫個人ボランティア＠長崎」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。