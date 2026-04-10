毛繕い中の猫さんが、うっかり自分の体の下に敷いていた毛布を毛繕い！？あまりに可愛すぎる勘違いはXに投稿されると記事執筆時点で140万回以上も表示され、「我に帰った顔が可愛いんやで」「モフモフだから自分でも区別がつかなかったのでしょうね」「……ん？ってなるの好きすぎるw」といった声が寄せられました！

【動画：夢中になって毛づくろいしていた猫→途中で『違和感』に気づいて…たまらなく可愛い瞬間】

毛繕い中のきれい好きな猫さん

Xアカウント「セルゥゥゥゥァァァァァ (@cellbururu)」さまに投稿されたのは、投稿者さまの飼い猫さんの何気ない日常のワンシーンを切り取ったものです。

ある日のこと。毛布の上でのんびりと自分の体を毛繕いしていたという猫さん。きれい好きな猫さんは、隅々までチェックするように自分の毛を整えていたそうですよ。

自分の毛の延長線上で…

その後もしばらく毛繕いし続けていたという猫さん。一心不乱に、でものんびりと毛繕いする姿は、どこかリラックスしているようにも見えたそうです。

しかし、毛繕いに夢中になり過ぎていたのでしょう。徐々に猫さんの毛繕いする場所はお腹から胸元、前足へと移っていき……

なんと毛布を舐め始めたではありませんか！おそらく、自分と同じモフモフの感触に騙されてしまい、自分の体の延長線上として、そのまま毛布を舐めてしまったのだと思われます。

何事もなかったかのように毛繕いを再開

数回、毛布を舐めたのち「あれ？」とその違和感に気づいた猫さん。

「間違えた！」と自分が毛布を舐めていたことに気付いた猫さんは、そのまま何事もなかったかのように自分の体を毛繕いし始めたそうですよ！

可愛すぎるうっかり屋な一面を見せてくれた猫さんの様子は、Xに投稿されると多くの人の目に留まり、「我に帰った顔が可愛いんやで」「モフモフだから自分でも区別がつかなかったのでしょうね」「……ん？ってなるの好きすぎるw」などの声が寄せられました！

そんなドジっ子な一面を持つ猫さんの日常は、Xアカウント「セルゥゥゥゥァァァァァ (@cellbururu) 」さまからご覧いただけます。他の日の投稿も気になる方は、ぜひ覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Xアカウント「セルゥゥゥゥァァァァァ (@cellbururu)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。