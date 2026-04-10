日本だけが“超悲観的”な異常事態　自国の将来「良くなる」わずか15％で最下位、10代に漂う「家族より趣味」の冷めたリアル

日本財団は4月6日、第78回18歳意識調査「国や社会に対する意識（6カ国調査）」の結果を発表した。調査は2026年2月、日本、アメリカ、イギリス、中国、韓国、インドの17〜19歳の男女各1000名を対象に、インターネット上で実施された。

自国の将来について「良くなる」と回答した割合を見ると、トップのインドが61.8％、次いで中国が54.8％と過半数を占めた。一方、日本は15.6％にとどまり、6カ国中で最下位だった。

「わたしは大人だと思う」でも最下位

一方でイギリス（34.0％）、アメリカ（30.8％）、韓国（23.5％）を含めた4カ国では「悪くなる」が「良くなる」を上回る結果となった。

前回調査（2024年2月）と比較すると、インドや中国、韓国でも「良くなる」の割合は減少傾向にあり、とくに中国は約30ポイントと大幅に減少している。日本は前回（15.3％）から微増したものの、依然として他国と比べて悲観的な見方が強い。

また、自分と社会の関わりについての設問でも、日本は「わたしは責任ある社会の一員だと思う」（65.4％）、「選挙や社会問題について自分の考えを持っている」（63.3％）、「わたしは大人だと思う」（53.9％）といった項目で、前回より約4ポイント上昇したものの、他国と比較するとすべて最下位だった。

自国の重要課題「移民」の回答が急増

将来への意識だけでなく、個人の価値観においても日本独自の傾向が浮き彫りになった。「人生において大切にしたいと思っていること」を聞いたところ、アメリカ、イギリス、中国、韓国、インドの5カ国ではすべて「家族」が1位となった。とくにインド（56.2％）、韓国（54.1％）、イギリス（52.0％）、アメリカ（50.2％）では半数を超えている。

対して、日本のみ「自身の好きなことややりたいこと・趣味」が48.0％でトップとなり、「家族」は41.6％で2位だった。他国が身近な共同体を最優先する一方で、日本の若者は個人の充実をより重視する実態が明らかになった。

このほか、「自分の国の重要な課題（3つまで）」については、日本と韓国で「少子化」と「高齢化」が1位、2位を占めた。特筆すべき点として、日本においては前回調査で6.7％で12位だった「移民の増加」が19.2％に急増し、全体の4位に浮上している。

また、自国の現状について「優れたリーダーがいる」に同意する日本の若者は57.7％となり、前回調査から約20ポイント上昇してアメリカやイギリス、韓国を上回るなど、国内の政治や社会課題に対する若者の意識の変動も確認できる。