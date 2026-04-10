俳優東出昌大（38）が都会の喧騒（けんそう）を離れた“野営地”でゲストを迎え、1泊2日の共同生活を通して心を整えるドキュメンタリー番組「東出昌大の野営デトックス」（全4回）がABCテレビの新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」（月曜深夜0時）の第6弾として放送される。「東出−」は5月4日からスタートする。関西では初の冠番組となる。 5年前から山奥に移住した東出が、厳しい都会を生きる芸能人2人を自身の野営地に招き、1泊2日の野営生活をともにする。野営地を目指して険しい山道を数時間かけて登った先に広がる絶景や、野宿で夜を明かす“リアルな野営生活”の一部始終を映し出す。

見どころの1つが、野営の夜に交わされる晩酌の時間だという。たき火を囲みながら味わう“究極の野営メシ”とともに、普段は見せない本音や人生観、仕事観が自然とこぼれ出る。

都会から離れ大自然に身を置くことで初めて気づく心の奥底の感情や言葉が視聴者にとっても「生きるヒント」や「心を整えるきっかけ」になるかもしれない。

東出は初回ロケを振り返り、「お話をいただいた時は『マジでやるの？』と実感が湧きませんでした」と驚きとともに振り返り、「『本音しかいけませんよ』っていう今の私に対して制作陣が『それでいいんです』と言ってくださった。何が撮れるか分からない勝負ではありましたが、その攻めた心意気が伝わればと思っています」とコメントした。

野営について「社会とか日常から切り離されて山の中に1人でいるって、普段の生活じゃ、まあない経験。ただ、これって意外と簡単にできる」とし、番組を通して「少し心が楽になるようなきっかけを感じてもらえたらうれしい」とコメントした。

放送終了後はTVer、ABEMAで見逃し配信される。