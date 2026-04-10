グラビアアイドルの凛咲子（27）が9日、自身のインスタグラムを更新。サウナショットを投稿した。

「中目黒に新しくできたsauna汽汽」と題し、都内で訪れたサウナでの、青を基調としたビキニ水着姿を公開した。「令和の黒船body」と称されるグラビア仲間の潮崎まりん（27）とのツーショットもアップし「スチームサウナで整えるのかなって思いよったけどアマミたくさん出て、ゴローンて寝れるし心地よく整えた」と赤らんだ肌に加え、鍛え上げた腹筋も披露した。

また、別の投稿では「春キャベツの回鍋肉200点満点に美味しかったな」とつづり、幼なじみと一緒に「阿吽の呼吸でご飯を作る日々」と続け、サウナショットやキラキラ素材のワンピース水着ショットなどもアップした。

ファンやフォロワーからも「びっくりするほど可愛い」「スタイル神すぎる」「本当にどえろすぎる」「こんなエチエチな姿で料理してくれるの？！」などのコメントが寄せられている。

凛咲子は福岡県出身。歯科衛生士の専門学校時代にスカウトされた。21年11月に1stDVD「りーちゃんの夏」でグラビアデビュー。22年10月には東京女子プロレスの芸能関係者プロレスデビュー挑戦プロジェクト「夢プロレス」に参戦。格闘技イベントK−1を盛り上げる「K−1ガールズ2025」メンバーとして“博多の無敵ボディ”のキャッチフレーズで活躍。身長162センチ。バストは88センチ、Gカップ。特技はバスケットボール、マッサージ。血液型O。