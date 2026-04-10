女子大生になったタレント六車奈々（52）が9日までにインスタグラムを更新。進級したことを報告した。

六車は「51歳で短大に入学してから1年。この春、2年生になりました」とし、近影をアップした。

続けて「振り返れば、本当に濃くて、楽しくて、夢中で駆け抜けた1年。栄養学のことはかなり勉強してきたつもりでしたが、実際に学び始めると、まだまだ甘かったと実感しています」と1年を振り返り「栄養学だけでなく、実験や実習、生化学、解剖生理学など、多方面から「食」を学べる毎日は本当に面白く、学ぶほどにその奥深さを感じます」とつづった。

また「そして今日から2年生。新しい1年も、思いきり楽しみながら頑張ります。今から授業がワクワクでたまりません。52歳女子大生も満喫します」と意気込んだ。

六車は京都府出身。TBSドラマ「病院へ行こう!」主演（06年）や、MBSラジオ「それゆけ!メッセンジャー」で人気を集めた。3月末には20年所属した事務所を退所した。25年4月、自身のSNSで栄養士を志し愛国学園短大（東京都）に入学したことを明かした。