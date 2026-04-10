◆米男子プロゴルフツアー メジャー初戦 マスターズ 第１日（９日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）９日＝星野浩司】１３年連続１５度目の出場となる２０２１年覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は２バーディー、２ボギーのイーブンパー７２でスタートした。初日からグリーンが硬く仕上がり、風の読みも難しかった一日を終え「風はなかったんだけど、ないなりに向きが変わったりだった」と振り返った。

グリーン上での粘りが光った。５番、１４番でダブルボギーのピンチに見舞われながら、ともにボギーでしのいだ。１４番では５メートルをねじ込んだ。「あのボギーパットが残るようじゃ、しんどいゴルフだけど。あそこが入ったのは、すごく大きいかなと思う」とうなずいた。

アイアンショットでなかなかチャンスを作ることができず、グリーン周りからのアプローチを強いられる場面も多かった。「１４番で全部壊れたので、しっかり練習したいなと思う」。奧からの第３打がグリーン手前まで転がり落ちたミスを挙げ、課題とした。２日目以降へ「いい状態でプレーできるように頑張りたい」。そう話し、練習場に向かった。