フィンガーペイントを考案した小沢さん＝１３日、辻堂西口ＹＵ―ＺＵルーム

袋に入った絵の具を指でなぞって模様を浮かび上がらせる「フィンガーペイント」が人気を集めている。神奈川県茅ケ崎市在住の小沢美和さん（３５）が子育て経験を基に考えた手法で、生後数カ月の乳児や障害児らもクレヨンなどの筆記具を使わずに制作できる。キット販売を通じて全国でファンの輪が広がっており、小沢さんは「年齢や障害、性別に関係なく誰でも楽しめる。病気などで家や病院から外出できない人にも届けたい」と話している。

フィンガーペイントは、食品保存袋「ジップロック」にアクリル絵の具を塗布したキャンバスを入れ、袋の上から手や指で伸ばすだけの簡単な方法で制作できる。手を汚さないため場所を選ばずに使用でき、制作者の技術にかかわらず美しい抽象画を作れることから「誰でも成功体験を得られるアート」として注目されている。

開発のきっかけは、小沢さんが当時３歳の娘から受けた言葉だった。「友達より下手だからお絵描きしたくない」。娘はもともとペンを持って絵を描くのが苦手だったが、この年齢で他人と比べて自信をなくしていたことに衝撃を受けた。そこで娘に色に触れる楽しさや表現の喜びを知ってもらおうと独自にアート手法を研究。その中でたどり着いたのがフィンガーペイントだった。

試作品を娘に渡すと楽しそうに取り組んでいた。小沢さんは「（制作後に）作品の思い出も話すようになってうれしかった。自分に自信をつけているようだった」と振り返る。今では娘も毎日のように自由帳に絵を描くようになり、学校の授業では図工が一番好きだという。