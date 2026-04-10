視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

©️ABCテレビ

田村裕探偵の調査した『14頭のヤギと暮らす田舎の祖父』は、京都府の女性（29）から。私の祖父は宮崎のかなり田舎に住んでいるのだが、そこでヤギを飼っている。最初は２、３頭だったはずが、気づけば14頭。周りからはハイジに出てくる「ペーター」と呼ばれたりしている。祖父は80歳と高齢で、持病を抱えていることや、今まで何度もヤギ関連で怪我をしていることから、ヤギの数を減らそうと家族総出で説得しているが、いつも「減らす、減らす」「ヤギを市場に連れていく」と言うだけで、一向に行動に移さない。ヤギが祖父の生きがいなのは重々承知しているが、本当に減らす気はあるのか調べて欲しい、というもの。

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依頼者の祖父は農作業も祖母に任せきりで、まさに“ヤギ命”。祖父に気持ちを聞くと「減らさなアカン」「市場でも持っていこうかなと」と言いつつ、「これ以上増えることはない？」と問えば「ん～ん」。実はコロナ禍で旅行にも行けず、その積立金でヤギを購入。生命力が強いので次々と出産ラッシュになり…。田村探偵が祖父の本心を探るのだが、ごもごもと謎の話題で話をはぐらかされる。そこで、減らさざるを得ない状況に追い込むことに。しかし、ヤギを引き取りに来た軽トラを見た祖父は、衝撃の一言を言い放つ！？

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4月10日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、真栄田賢探偵が調査した『耳が聞こえないお笑いファン』、間寛平探偵の『父の形見のアタッシュケースを開けて』など、様々な依頼を解決した。