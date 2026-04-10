◎ヤクルトの練習中、ベンチから「カイチョー！カイチョー！」と選手会長の古賀を呼ぶ声が。振り返ると声の主はオスナでした。

◎楽天・井野バッテリーコーチは送球練習をしていたYG安田に「脚がついてきてないぞ。ヤングボーイ！」とゲキ。YB安田に改名でしょうか…。

◎ヤクルト・池山監督は前日の8回にマウンドへ行った際の声がけについて「通訳に“俺、何言うたんや？”って聞いたら“逃げずに勝負しろ”だったみたい」。試合に入り込んで覚えていないことがあるそうです。

◎西武・渡辺は愛用のオールドスタイルではなくストレートタイプのパンツで練習。「ランドリーが間に合わないので（高橋）光成さんに借りました」。きょう10日のロッテ戦ではいつも通りだそうです。

◎先発予定だった広島戦が雨天中止になった巨人・則本は「雨男か」と問われ「“再来”とでも書いておいてください」。本人いわく、年間で4、5試合中止になったことがあるそうです。

◎ソフトバンク・上茶谷は、東洋大時代の同僚の西武・甲斐野にアイコンタクトを送ると「あいつ、今日、161キロを出して抑える言うてますよ」。視力のいい、エスパーですか？