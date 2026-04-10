横須賀市『よこすかカレーフェスティバル2026』開催概要が発表 全国の海自カレーも集結、横須賀地方総監部の一般公開も【一覧】
横須賀市は、『よこすかカレーフェスティバル2026 supported by ハウス食品 X-BLEND CURRY』の概要を発表した。5月16日・17日にヴェルニー公園で実施する。
【写真】『よこすかカレーフェスティバル』の様子
横須賀市は、1999年に「カレーによるまちづくり」を開始して以来、「カレーの街よこすか」の推進に向け、さまざまな取り組みを進めてきた。そのメインイベントが『よこすかカレーフェスティバル2026』となる。
「よこすか海軍カレー」や昨年リニューアルした「横須賀海自カレー」の販売に加え、毎年好評の「よこすかカレーバイキング」「よこすかカレーパンまつり」を引き続き展開。さらに、北は青森県から南は愛媛県まで各地の個性豊かなカレーが一堂に集結し、全国の海自カレーも楽しめる。
また、イベント2日目限定で、ヴェルニー公園に隣接する海上自衛隊横須賀地方総監部が一般公開され、普段は入ることができない基地内で、艦艇などが見られる貴重な機会となる。
このほか、横須賀の食の発信拠点いちご よこすかポートマーケットで同日に開催される『横須賀朝市』とヴェルニー公園を結ぶ無料シャトルバスを運行し、両会場の回遊できるようにする。
■『よこすかカレーフェスティバル2026 supported by ハウス食品 X-BLEND CURRY』
開催日時：2026年5月16日（土）・17日（日）午前10時〜午後4時 ※雨天決行、荒天中止
開催場所：ヴェルニー公園（神奈川県横須賀市汐入町1-1）
出店事業者数（予定）：72事業者
来場者数（見込み）：約6万人（2日間合計）
主な開催内容
・カレーの街よこすかエリア
（1）よこすか海軍カレー、横須賀海自カレー、レトルトカレー等の販売
（2）よこすかカレーバイキング、よこすかカレーパンまつりの開催
・全国カレーエリア
（1）友好都市等の交流都市の出店
（2）カレーでまちおこしをしている都市や事業者の出店
（3）首都圏カレーの街（渋谷、神田、武蔵小杉、柏、下北沢）の事業者の出店
・全国海自カレーエリア
呉、佐世保、舞鶴、大湊の海自カレーが出店し、全国各地の海自カレーが集結
・エンターテイメント
会場内仮設ステージにおいて、SNS等で話題の人気若手アーティストによるライブ映像を配信するYouTubeチャンネル「Tokyo Street Live 4K」（チャンネル登録者数：約37万人）プロデュースの音楽ライブを実施
・海上自衛隊横須賀地方総監部一般公開
５月17日（日）限定で、艦艇一般公開を実施。基地内への飲食物の持ち込みはできない。一般公開される日時は、当日午前9時から午後4時まで（最終入場午後3時まで）。
【写真】『よこすかカレーフェスティバル』の様子
横須賀市は、1999年に「カレーによるまちづくり」を開始して以来、「カレーの街よこすか」の推進に向け、さまざまな取り組みを進めてきた。そのメインイベントが『よこすかカレーフェスティバル2026』となる。
また、イベント2日目限定で、ヴェルニー公園に隣接する海上自衛隊横須賀地方総監部が一般公開され、普段は入ることができない基地内で、艦艇などが見られる貴重な機会となる。
このほか、横須賀の食の発信拠点いちご よこすかポートマーケットで同日に開催される『横須賀朝市』とヴェルニー公園を結ぶ無料シャトルバスを運行し、両会場の回遊できるようにする。
■『よこすかカレーフェスティバル2026 supported by ハウス食品 X-BLEND CURRY』
開催日時：2026年5月16日（土）・17日（日）午前10時〜午後4時 ※雨天決行、荒天中止
開催場所：ヴェルニー公園（神奈川県横須賀市汐入町1-1）
出店事業者数（予定）：72事業者
来場者数（見込み）：約6万人（2日間合計）
主な開催内容
・カレーの街よこすかエリア
（1）よこすか海軍カレー、横須賀海自カレー、レトルトカレー等の販売
（2）よこすかカレーバイキング、よこすかカレーパンまつりの開催
・全国カレーエリア
（1）友好都市等の交流都市の出店
（2）カレーでまちおこしをしている都市や事業者の出店
（3）首都圏カレーの街（渋谷、神田、武蔵小杉、柏、下北沢）の事業者の出店
・全国海自カレーエリア
呉、佐世保、舞鶴、大湊の海自カレーが出店し、全国各地の海自カレーが集結
・エンターテイメント
会場内仮設ステージにおいて、SNS等で話題の人気若手アーティストによるライブ映像を配信するYouTubeチャンネル「Tokyo Street Live 4K」（チャンネル登録者数：約37万人）プロデュースの音楽ライブを実施
・海上自衛隊横須賀地方総監部一般公開
５月17日（日）限定で、艦艇一般公開を実施。基地内への飲食物の持ち込みはできない。一般公開される日時は、当日午前9時から午後4時まで（最終入場午後3時まで）。