「広島（雨天中止）巨人」（９日、マツダスタジアム）

巨人の則本昂大投手（３５）が９日、翌週の阪神３連戦（甲子園）に先発することが決まった。雨天中止を受けて、ブルペンで４０球。「天候には勝てないので仕方ない。投げる感覚は失いたくなかった」。雨に阻まれても、闘志は消さない。切り替えて次戦を見据えた。

楽天時代からの経験値もある。屋外球場を本拠地として戦ってきた１３年間。登板間隔も空くが、その分リカバリーに充てる時間増とプラスに捉えていた。「年間で４、５回雨中になったこともある」とし、「『（雨男）再来』とでも書いておいてください」と笑った。

１０日からのヤクルト３連戦はドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）、新外国人・マタ、井上と再編されていた通りに挑む方針。村田バッテリーチーフコーチは「今週はローテを変えるつもりはない」と説明し、杉内投手チーフコーチは登板間隔が空くことについても「今まで何回も経験あるでしょうから」と変わらない信頼を言葉にした。

入団会見時には幼少期に阪神ファンだったことを明かしており、１月には「投げたいし、投げたくないし」と複雑な心中に笑みを浮かべていた。沈黙の１週間でさらに状態向上へ。自身初の伝統の一戦が、移籍初勝利を目指す舞台となる。