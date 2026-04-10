▼（1）フェスティバルヒル（四位師）阪神千六だから極端にここが良い、悪いはないと思う。枠の並びを見てジョッキーと作戦を練ります。

▼（2）サンアントワーヌ（水出助手）ゲートで（位置が）後ろになったりすることもあるので偶数枠はいいのでは。馬混みも大丈夫だと思うし、ジョッキーも前回より具合が良さそうと言ってくれている。マイルもこなしてくれるはず。

▼（3）ディアダイヤモンド（平塚助手）スタートがうまいし枠はどこでも気にしません。枠の中で待たされても大丈夫なので、奇数番も問題ない。

▼（4）エレガンスアスク（田中克師）偶数はいいですね。後は決まった枠で頑張ります。

▼（6）アイニードユー（吉村師）願ってもない、いい枠。内過ぎず外過ぎず、極端な枠だけは嫌でした。追い切った後も状態はいいですよ。

▼（8）ロンギングセリーヌ（竹内師）外過ぎるのは嫌だったのでとても良い枠。落ち着いているタイプなので輸送も心配していない。

▼（9）ルールザウェイヴ（宮田師）行く馬が内に入ったし、真ん中で周りを見ながら運べる良い枠。（馬体は）ふっくらしていて良い雰囲気。

▼（10）ナムラコスモス（大橋師）内過ぎず外過ぎず、いいところだと思います。極端な枠じゃなくて良かった。

▼（11）ジッピーチューン（林師）欲を言えばもう少し内でも、と思いましたが外過ぎないのは良かった。調整は至って順調。あとは輸送をクリアできれば。

▼（12）スウィートハピネス（鳴海助手）偶数はありがたい。注文は付かないので極端な枠じゃなくて良かった。

▼（13）リリージョワ（武幸師）浜中君が考えて乗ってくれると思います。あとは当日のテンションが鍵になってきますね。

▼（16）ショウナンカリス（加藤士師）希望よりは外めになったけど、有力馬を見ながら競馬がしやすいと思う。あとはジョッキーに任せます。

▼（17）ブラックチャリス（武幸師）津村君に任せます。変わらず来ているし、リリージョワともども良馬場の方がいいですね。

▼（18）プレセピオ（笹田師）内の方が良かったけど、こればっかりは仕方ない。