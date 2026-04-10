デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は投手の犠打数を取り上げる。

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Ｑ…投手が記録した犠打数最多は？

Ａ…山本昌（中日）１５３

プロ野球で唯一５０歳までプレーを続けた山本昌は、本職の投球だけでなく打撃でもさまざまな記録を打ち立てていた。その一つが犠打である。

１９８８年１０月１６日大洋（現ＤｅＮＡ）戦に先発した２３歳の山本昌広（当時）は五回無死、第２打席に向かった。一塁に大宮龍男を置き、野村弘（後に弘樹）から投前へプロ初の送りバントを転がした。そして１３年９月６日ヤクルト戦で通算１５３個目を決めたときは、４８歳となっていた。

実働なんと２９年。コツコツ積み重ねた成果ではある。とはいえ往年の大投手と比べると、興味深い事実が浮かび上がる。

ＤＨを使わずにきた、セ・リーグ在籍中（２リーグ分立後）の通算勝利数で、山本昌は３位となる２１９勝を挙げた。５傑入りした他の４投手の通算犠打数は

【１】金田正一５７（国鉄−巨人＝４００勝）

【２】村山実５２（阪神＝２２２勝）

【４】北別府学６２（広島＝２１３勝）

【５】別所毅彦３８（巨人＝２０７勝）

文字通り、山本昌が桁違いの犠打を決めてきたことが分かる。

ＮＰＢで犠打が多用されるようになり、その時期に高卒でプロ入りし、５０歳まで先発投手として活躍した。戦術の変化とＮＰＢ最長寿投手という個性が掛け合わされ、レジェンドは地味ながら尊い記録を打ち立てていたのだった。（デイリースポーツ・高野 勲）