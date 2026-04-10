「阪神２（降雨コールド）０ヤクルト」（９日、甲子園球場）

カクテル光線に照らされた雨粒が白く輝く。聖地にかけられたベールを切り裂くように、均衡を破る一撃が放たれた。ドラフト同期を援護する先制アーチ。ベンチへ戻った阪神・森下翔太外野手は、笑顔の茨木とハイタッチを交わした。

「奥川投手には昨シーズンかなりやられていたので頭にも入ってましたし、うまく拾って打てたかなと思います」

両軍無得点の四回だ。先頭で奥川とこの日２度目の対峙（たいじ）。２球で追い込まれたが、「大振りにならないこと、出塁することを意識していました」と冷静だった。「スライダー系はかなり頭に入ってた。去年まであまり決まってない印象だったフォークが、今シーズンの対戦ではすごい良いボールだと感じて、両方意識してました」と頭の中を整理。低めフォークは見逃し、カウント２−２から６球目の低めスライダーにタイミングを合わせた。

バットでうまく運んだ打球は左翼席へ飛び込み、リーグ単独トップへ躍り出る今季４号ソロに。「振りすぎるのと、コンタクト重視するのとで、かなり打撃も変わる。本当にささいなことですけど、その一つの意識がうまく入ってくれた」と納得顔を浮かべた。何よりうれしかったのは、ヒーローインタビューで隣に立った年下右腕のプロ初勝利。「ヒデ（茨木）もすごく頑張って投げてくれてた。最高の結果で先制点をあげられた」と優しいまなざしを向けた。

２２年度ドラフト１位の森下と同４位の茨木。出会った当初１８歳の右腕について「何考えてるか分からないヤツ」と笑う。それでも随所に見せる人懐っこさで「アイツも自分（森下）をうまく、いじるじゃないですけど。すごい仲良くできる人」とすっかり打ち解けた。

頼れる先輩はこの日で、佐藤輝と並びリーグトップタイの９打点。「まだまだ試合は続くので、もっとチャンスで打てれば良いかなと思っています」。猛虎の前途洋々を思わせる若虎の活躍が、雨の甲子園に刻まれた。