「ファーム・西地区、オリックス０−２阪神」（９日、杉本商事バファローズスタジアム）

俺もいる。忘れるな。阪神・門別啓人投手が７回４安打無失点と好投。この日、１軍では同学年で同期入団の茨木がプロ初先発。ライバルに負けていられない左腕が、気迫のこもった投球を見せた。

渾身（こんしん）の１球でねじ伏せた。２点リードの六回、２死三塁のピンチで横山を直球で三振に仕留めた。「あそこは絶対に三振を取ろうと思ってたので、取れてよかった」。手応えのある１球にマウンド上で跳ねた。この試合は計３イニングで得点圏に走者を背負ったが、逃げずに自慢の真っすぐで押し切った。

平田２軍監督も評価した。「変化球でも打ち取れるかなってところで、あえてストレートを投げてた。力を上げようとしてるのがわかる」とうなずいた。左腕も「ああいう感じで投げていければいいのかなって思えた」と収穫を得た。

ライバルに負けていられない。くしくも同日に甲子園のマウンドに上がる、同期の茨木を真っ向から意識している。「もっと圧倒的な成績を残して１軍で投げたい」。次は自分の番だと誓った。

昨季はプロ初勝利を含む２勝をマーク。今季は飛躍が期待されたが、２月のキャンプ中に腰の張りを訴え離脱した。それでも３月に復帰を果たすと徐々に状態を上げ、ここ２試合１２イニング連続無失点と好調だ。「まだまだ（上げて）いけると思う。もっとアピールしていきたいです」。登板機会に飢える男が、１軍の座を虎視眈々（たんたん）と狙っている。