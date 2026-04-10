「阪神２（降雨コールド）０ヤクルト」（９日、甲子園球場）

主砲がお目覚めの一打だ。阪神・大山悠輔内野手が貴重な２点目を挙げ、勝利を導いた。「チームの勝ちに貢献できてよかったです」と胸をなで下ろした。四回、森下のソロ、佐藤輝の二塁打と盛り上がる中、打席を迎えた。

フルカウントとなった６球目。奥川のフォークを振り抜いて左前に運び、今季初適時打をマーク。プロ初先発の茨木が力投を続けていたことも原動力となった。「茨木に勝ちをつけることができてよかったと思います」。後輩の記念の１勝を喜んだ。

オフにこだわりたい数字に挙げていたのは、打点だ。「やっぱりそこが求められているところだと思いますし、得点を取ることでどれだけ楽になるかっていうところだと思うので。とにかくチームに得点をつけることはこだわりたい」と思いを語っていた。しかし、８日のヤクルト戦では１点を追う八回無死一、二塁で併殺打に倒れるなど、試合前までは１１試合で得点圏打率が０割。開幕後、ここまでは苦しい内容が続いていた。

そんな中でファンも待ち望んでいた一本が飛び出した。それでも試合中は「試合が終わるまで、１点でも多く得点できるように」と気を引き締めていた。次の打席は右飛だったが、この日の一本は明るい兆しとなった。全てはチームのため。大山のバットが勝ちを呼ぶ得点を生み出していく。