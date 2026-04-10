巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が今季２勝目を懸けて、１０日のヤクルト戦（東京Ｄ）で先発のマウンドに上がる。９日はＧ球場でキャッチボールやランニングなどで調整。ヤクルトは９日の試合前の時点で１２球団最少の犠打１。「（普段は）ランナー一塁でバッターがピッチャーだったら『アウト１つもらえる』という気持ちはある。（投手に）打たれたらしんどくなるけれど、そこは仕方ないと思って」と、強気で攻める構えだ。

開幕から首位を走るヤクルトは吉村が先発する予定。阪神・村上と投げ合った開幕戦（３月２７日）から、エース級との投げ合いが続く。「いい投手相手ばかりなので、なるべく先制点を与えたくない。でも、そこにこだわりすぎると自分が窮屈になってしんどくなる。考えすぎずにできることをやるように心がけます」と意気込んだ。

前回登板の３日・ＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）では東と投げ合い、５回３失点（自責１）で初黒星。杉内投手チーフコーチは「前回はね、いいところを狙ってボールっていうのが結構多かった。自分の真っすぐを信じて投げてくれたら」と期待を寄せた。自身の投球スタイルを貫いて、結果につなげたい。

オープン戦を通じて、ヤクルト相手に登板するのは初めて。「サンタナ選手とオスナ選手がよく打って打点を稼いでいるので、そこに注意したい。攻撃的な野球をするので若干の怖さはありますけれど、まずは自分のピッチングをできるように心がけて挑みたい」と気合を入れ直した。９日の広島戦は今季初の雨天中止。仕切り直しの一戦で、新人左腕がチームに流れを呼び込む。（加藤 翔平）