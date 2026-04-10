バンカーは打った跡で“上級者”かがわかる！女子プロが解説

東京と神奈川をメインにレッスンを行う三浦真由ティーチングプロが、読者のお悩みに答えるレッスン。

今回は、バンカー練習場での練習方法について知りたいという方からの質問にお答えします。

【お悩み】バンカー練習場があるけどどんな練習をしたらいいの？

利用しないともったいないですよ！

練習場やコースでバンカー練習ができるところがあると利用するのですが、数球打ってなんとなく「出た」とか「出ない」で終えてしまいます。ちゃんと意味のある練習法ってありますか？

【Mayu’s解決法】「パンケーキ１枚」の深さと「目玉焼き」の大きさの跡をつけてください

バンカーの打ち方の正解って難しいですよね。でも、基本はきちんとあって、私は「ダフッて砂を飛ばして、その勢いでボールを飛ばす」だと思います。この基本を身につける練習法は次のとおり。

●スタンスを肩幅に広げ、体の中央にタテ線を引く

●線に1度、クラブを置いて普段の構え方で握ってみる

●ハンドファーストにならない位置、グリップエンドをおへそに向けてグリップを握り直す

●足場をしっかり埋める

●素振りで線を消す（ボールを線の左に置いて打ってもＯＫ）

●振り終えたときのフェースは、自分を向くようにする

●打った跡の砂の厚みやサイズをチェック

これらすべて、ダフって砂とボールを飛ばすためのポイントですが、バンカー脱出のためのいいスイングができているかは、項目の最後の「打った跡のチェック」が大切です。

打った跡が、パンケーキ１枚ぶんの厚さ、大きさはMサイズの卵の目玉焼きくらいだったら、めちゃめちゃいいヘッドの入り方と抜け方をしているということ。「パンケーキ１枚」の深さと「目玉焼き」の大きさをつける練習をしてください。

タテに引いた線を消すため、線の手前（右側）からヘッドを入れて「パンケーキ1枚ぶん」の厚さにヘッドを入れていく。その結果できた”打った跡”が右の写真。目玉焼き（Mサイズ）くらいの大きさの跡がつく

フォローからフィニッシュにかけて、フェースを自分に向けて振ると打球が高く上がってくれる。

「伸び上がってしまう人も多いです」と真由先生。打った跡は薄く、タテに引いた線が消えない。トップやホームランになるパターン。

ダフるといっても打ち込みすぎはNG。パンケーキ1枚ぶんよりぶ厚く、大きすぎる打った跡は、飛距離も高さも出なくなってしまう。

三浦真由

●みうら・まゆ／神奈川県出身。埼玉栄高校卒業後、レッスンの道へ進みLPGAティーチングプロA級を取得。USLPGAティーチングclassAの資格ももつ。スイング理論や指導方法のスキルを日々磨きながら、レッスン以外では「cocon#golf」でのゴルフグッズ販売を手掛けるなど、ゴルフ界の幅広いカテゴリーで精力的に活動中。

⚫活動場所は？

東京都の「有明ゴルフスタジオ」、神奈川県の「トピックゴルフクラブ」「ザ・リアルスイング ゴルフスタジオ」

⚫レッスンのモットーは？

明るく楽しく♪ 1人ひとりに合わせたスイングづくりを、ケガなく楽しく続けてもらう。

⚫自身のセールスポイントは？

スイングだけでなく、メンタルコントロールやマネジメントについてもしっかり、わかりやすくレッスンしますので、ビギナーから競技でいい成績を出したい方、女性、レッスンを受けてみたいけれど勇気がなくて……という方も大歓迎です！