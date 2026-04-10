BMSG TRAINEE・AOI＆HAL、新連載「アオハルDays！！」ニコラネットでスタート 青春を詰めこんだスペシャルな企画
【モデルプレス＝2026/04/10】BMSG TRAINEEのAOIとHALの連載企画「アオハルDays！！」が、4月11日よりファッション誌「nicola」（新潮社）の公式WEB「ニコラネット」にてスタートする。
【写真】BMSG TRAINEE注目株のコンビ、“青春”を詰めこんだスペシャルショット
2025年ニコラ11月号の「ネクストバズボーイズ」で話題を呼んだ、BMSGトレーニーのAOI＆HAL。BMSG主催のオーディション番組『THE LAST PIECE』で6THROUNDまで残り、歌、ラップ、ダンス、すべてにおいて驚きの成長ぶりを魅せ、現在は、BMSGのトレーニーとして活動中。本連載は2人の名前の通り、「青春」を詰めこんだスペシャルな企画をニコラならではの目線で届ける。
1997年創刊、来年で30周年を迎える、すべての女の子をかわいくするファッション雑誌。ファッション、ビューティー、学校ネタ、芸能を中心に、中高生の毎日が楽しくなるコンテ
ンツを発信している。ニコラ専属モデルは現在中1〜高1まで27名が在籍しており、ドラマ、映画、バラエティでも活躍中。主なニコラモデルOGは、新垣結衣、川口春奈、池田エライザ、藤田ニコル、飯豊まりえ、永野芽郁、清原果耶、林芽亜里など。（modelpress編集部）
2010年10月7日生まれ、兵庫県出身。趣味はお菓子づくりとダンスの動画を見ること。特技は空手と楽器の音程を当てることができる。
2009年11月19日生まれ、東京都出身。趣味はペットを愛でることとゲーム。特技はダンス、変顔、即寝。
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【写真】BMSG TRAINEE注目株のコンビ、“青春”を詰めこんだスペシャルショット
◆AOI＆HAL、連載企画スタート
2025年ニコラ11月号の「ネクストバズボーイズ」で話題を呼んだ、BMSGトレーニーのAOI＆HAL。BMSG主催のオーディション番組『THE LAST PIECE』で6THROUNDまで残り、歌、ラップ、ダンス、すべてにおいて驚きの成長ぶりを魅せ、現在は、BMSGのトレーニーとして活動中。本連載は2人の名前の通り、「青春」を詰めこんだスペシャルな企画をニコラならではの目線で届ける。
◆ティーン誌「nicola」
1997年創刊、来年で30周年を迎える、すべての女の子をかわいくするファッション雑誌。ファッション、ビューティー、学校ネタ、芸能を中心に、中高生の毎日が楽しくなるコンテ
ンツを発信している。ニコラ専属モデルは現在中1〜高1まで27名が在籍しており、ドラマ、映画、バラエティでも活躍中。主なニコラモデルOGは、新垣結衣、川口春奈、池田エライザ、藤田ニコル、飯豊まりえ、永野芽郁、清原果耶、林芽亜里など。（modelpress編集部）
◆AOIプロフィール
2010年10月7日生まれ、兵庫県出身。趣味はお菓子づくりとダンスの動画を見ること。特技は空手と楽器の音程を当てることができる。
◆HALプロフィール
2009年11月19日生まれ、東京都出身。趣味はペットを愛でることとゲーム。特技はダンス、変顔、即寝。
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