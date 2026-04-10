◆米男子プロゴルフツアー メジャー初戦 マスターズ 第１日（９日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

１３年連続１５度目の出場となる２０２１年覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は２バーディー、２ボギーのイーブンパー７２で初日を終えた。

「やっぱり難しいなっていうのが率直な感想。いいショットもいいパットもあったけど、なかなかスコアを伸ばす方には持っていけなかったなという感じ。コースも難しかったし、風の読み間違いがすごく多かった。もう少しできたんじゃないかなという思いはある」と振り返った。

グリーン上での粘りが光った。５番、１４番でダブルボギーのピンチに見舞われながら、ともにボギーでしのいだ。「嫌なボギーパットが２つ入ったのはすごく大きかった」とうなずいた。

初日から硬く仕上がったグリーン。１番はピン奧８メートル強からタッチを合わせ、パーでスタートした。「思ったより（セカンドショットが）奧に行ってしまったので、そこでダメージを食らったというか。うわ、硬いんだっていうところでメンタルをやられた」と笑みを交えて語った。

２番、３番もお先の２パットでパーを重ねた。５番はティーショットを左バンカーに入れ、フェアウェーに刻むと、残り７７ヤードの第３打はグリーン手前へ。２メートル半ほど残ったパットを沈めボギーにとどめた。

９番はティーショットを右の林まで曲げたが、２メートル弱を沈めてパーをセーブ。１０番で６メートルを流し込み、この日初めてのバーディーを奪うと、ようやく笑みが漏れた。

１１番は２メートル半を沈めてパーをセーブ。１２番、１３番での４〜５メートルのチャンスはともにカップ右を抜けたが、アーメンコーナーをスコアを落とすことなく切り抜けた。

１４番では奧からのアプローチがミスになりグリーンの反対側までこぼれたが、５メートルをねじ込み、ここでもボギーにとどめた。１５番パー５でイーブンパーに戻し、初日を終えた。

「ティーショットはそこまで悪くない。セカンドショットがチャンスについていないので、そこらへんを重点的にできたら。しっかり伸ばして、上位で戦えるように頑張りたい」。５年ぶりの頂点へ、トップとの差を詰めていく。