高校授業料の無償化で私立高の人気が高まり、「公立離れ」が懸念されている。

公立高は学科の再編などで特色ある教育に取り組み、存在意義を高めねばならない。

高校の授業料を公立、私立を問わず、国が年最大４５万７２００円負担する制度が４月からスタートした。全国に２９０万人いる高校生のうち、１９０万人は公立、１００万人は私立に通っている。

私立の場合は、施設整備費なども含めて公立の２倍ほどの費用がかかる。しかし、それを承知の上で私立を選んだ人に対しても、授業料を所得制限なしに支援することには違和感をぬぐえない。

弊害は少なくない。高校無償化を独自に実施してきた大阪府や東京都では、公立の定員割れが相次いだ。無償ならと私立を選ぶ人が増えたためとみられる。無償化が全国に広がることで、各地で同様の現象が起きる可能性がある。

公立高には、地域に住む生徒の教育機会を確保し、多様な学びを提供する役割がある。このまま衰退させては、国の教育にとって大きな損失になるはずだ。

公立は７割の生徒が通う普通科のほか、工や商、農業などの専門学科、普通教育と専門教育を合わせた総合学科などがある。このうち改革が急務なのは「授業が大学入試偏重で画一的だ」との批判がある普通科ではないか。

近い将来、ＡＩ（人工知能）に代替されて事務職の需要が減る反面、理数系の人材や、暮らしを支えるエッセンシャルワーカーが不足すると予想されている。

文部科学省は２月、高校改革の基本方針をまとめた。ＡＩに代替されない能力や個性を伸ばすことを目標に掲げ、普通科の再編などを通じて、理系人材の育成を強化するよう求めている。

工業高や農業高の存在感を高め、早くから技術を身につけさせることも重要だ。企業と連携し、即戦力を社会に送り出す実践的な教育に取り組みたい。公立離れを促すのは本末転倒ではないか。

公立高は１校しか受験できないことが多い。複数校を受験できる併願制の導入も検討に値する。

高校無償化はそもそも、どのような教育効果につながるのか、という本質的な議論を欠いている。選挙目当てのばらまきだと言われても仕方あるまい。

無償化に乗じ、授業料を値上げする私立が増えることも懸念されている。導入して終わりではなく、効果や課題を十分に検証して、問題点の改善を図るべきだ。