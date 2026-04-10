長引く物価高が家計を苦しめている。

現在の社会保障制度では、とりわけ、子育て世帯を中心とする中低所得者層の負担が重くなっている。

恒久的な改革による支援で、暮らしの安心を守っていきたい。

政府の社会保障国民会議は、給付付き税額控除の具体策について本格的な議論に入った。夏前の中間取りまとめを目指している。

給付付き税額控除は、「所得税控除」という減税と「現金給付」を組み合わせた制度だ。所得が高い人には減税、所得が低い人や非課税世帯には現金給付を行う。

年金や医療など社会保障制度の財源としては、消費増税が筋ではあるが、増税となると国民の強い反発が予想される。そのため、税ではなく、主に給料から天引きする社会保険料の引き上げにより財源を賄ってきた。

このため日本は、先進国の中でも現役世代や子育ての中低所得層に冷たい社会保障制度だと指摘される。特に最近は、物価高が長期化し、不満が強まっている。

コロナ禍以降、物価高対策として繰り返した時限的な現金給付は、国民の不安感を払拭（ふっしょく）できなかった。このため減税と現金給付を組み合わせた給付付き税額控除の方が、中低所得層への手厚い支援につながるとされる。

国民会議では、対象とする所得水準の線引きや支援規模が焦点になる。深刻化する少子高齢化の問題を踏まえれば、子育て世帯への手厚い支援は当然だ。安定的な財源の確保も課題になろう。

給付付き税額控除は米国や欧州などで広く導入されている。日本で議論が進まなかったのは所得の正確な把握が難しいためだ。

所得は少ないものの多額の資産を持つ人や、給与所得の他に金融や不動産関連の所得が多い人もいる。こうした人に現金を給付すれば、公平性が損なわれる。

マイナンバー制度が定着したとはいえ、個人の所得や資産を完全に把握する仕組みづくりには時間を要するとの見方がある。まずは出来る範囲から、新制度を導入することも視野に入れるべきだ。

高市首相は新制度を「改革の本丸」とし、本格実施までの「つなぎ」として、２年限定で食料品の消費減税を検討している。

だが、レジのシステム改修に１年かかるとの見解のほか、減税導入前後で買い控えや買いだめの混乱もあり得る。減税分が値下げに十分反映されないとの声も強い。弊害が予想される中で、政府は消費減税に拘泥すべきでない。