俳優の山崎賢人（31）が2028年のNHK大河ドラマに主演することが9日、発表された。タイトルは「ジョン万」。日本人として米国大陸に初上陸したジョン万次郎こと中濱万次郎の生涯をかけた大冒険を描く。山崎は大河初出演で主役の座を射止めた。都内の同局で行われた会見で「緊張や怖さもあるが、この船に乗って航海してみたいワクワクが強い」と目を輝かせた。

万次郎は1827年、土佐（現在の高知県）で貧しい漁師の家に誕生。14歳で漁に出て漂流し、米国の捕鯨船に救出されたことを機に米国大陸で生活を始めた。英語や航海術を学び24歳で帰国。その見聞を生かし、鎖国していた日本と米国の架け橋となる役割を果たした。

山崎は半年ほど前にオファーを受けた。当時の心境は「びっくりしました」。1人の人生を1年間かけて色濃く描くことにやりがいや魅力を感じ「やるぞ！」と気持ちを新たにした。これまで「キングダム」「ゴールデンカムイ」「ジョジョの奇妙な冒険」といった壮大な冒険活劇の映画で主演を務めてきた。大河でも冒険へと飛び出していく。

万次郎は異国の地で触れるものに感銘を受け、吸収した人物だ。制作統括の家冨未央氏は山崎にも「触れるものに対する反応や気付きが純粋。その鮮明さが一番の魅力」との印象を抱き、万次郎に重ね合わせた。山崎と今年1月に万次郎ゆかりの地、米国東海岸のフェアヘーブンを訪問。そこでも船や景色を見る姿が新鮮さにあふれていたという。

国籍や文化の違いなどで分断されかねない現代。だからこそ、家冨氏は異なる背景を持つ人と相互理解して人生を切り開くことを体現した万次郎を描くことに意義を感じ、「前向きに歩む人が増えていけば」と願った。

脚本は連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」などを手がけた藤本有紀氏。クランクインは来年初夏の予定。来年の大河「逆賊の幕臣」も幕末を描く作品で、2年連続で幕末を描くのは異例。67年の「三姉妹」と68年の「竜馬がゆく」以来、60年ぶりとなる。

▽「ジョン万」あらすじ 土佐の貧しい少年だった万次郎は先輩漁師と初めての遠洋漁へ出たが漂流。米国の捕鯨船「ジョン・ハウランド号」に救出され、初めて触れる英語や富を生む捕鯨の仕事に好奇心を抱く。鎖国の日本に帰っても死罪の恐れがあり、米国へ単身渡ることを決意。人種差別に遭うも、腕があれば認められる世界を知り、優秀な船乗りになる。同時に日本の悪評も聞くようになり、人生を開いた知識と技術を伝えるために帰国することを決め、荒波だらけの人生の冒険を突き進んでいく。