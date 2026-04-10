阪神２−０ヤクルト（セ・リーグ＝９日）――阪神が開幕から４カード連続の勝ち越し。

四回、森下のソロと大山の適時打で先制し、茨木がプロ初先発で初勝利。ヤクルトは再三の出塁を生かせなかった。

構え工夫、４試合連続ヒット

開幕からの忸怩（じくじ）たる思いを、白球にぶつけた。阪神の５番大山が四回、今季初の適時打。前日まで得点圏に走者を置いた場面で１１打数無安打に終わっていたが、ようやく仕事を果たした。

先頭の森下が先制ソロを放ち、佐藤が二塁打で続いて迎えた打席。フルカウントから奥川が投じた甘いフォークボールを逃さなかった。痛烈な打球が左前で弾み、佐藤が生還。貴重な追加点をたたき出した大山は、「（プロ初先発の）茨木に勝ちをつけることができて良かった」と喜んだ。

ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を経験した森下、佐藤の３、４番コンビが開幕直後から結果を残す中、波に乗り遅れた。前日までの打点は開幕戦で記録した犠飛による１点のみ。不動のクリーンアップを形成しながら、「（森下と佐藤の）２人に引っ張ってもらった」と振り返る昨季同様の悔しさを味わい続けていた。

最近では構えてから小刻みにバットを揺らす。状態を上げるための工夫の一つだ。懸命な姿勢が実り、これで４試合連続安打。試合前の打撃練習でも快音を連発し、つかみつつあった手応えを確かな形にした。

「もう一回レベルアップする」と臨む１０年目のシーズンはまだ始まったばかり。勝利を導く一打を貪欲に求めていく。（大背戸将）