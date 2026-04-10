大正製薬の「わんビオフェルミンS」

大正製薬は2024年12月に「わんビオフェルミンS」、2025年3月に「にゃんビオフェルミンS」を発売した。愛犬や愛猫のおなかの調子を整えるサプリメントだ。「家族全員が愛用する傾向にある整腸剤のビオフェルミンは最近『腸活』の面でも注目されています。ペットを家族の一員として扱う人が増える中、それに対応した商品を出したいと思いました」。商品開発を担当した大正製薬の鈴木祐子（すずき・ゆうこ）さんにヒットのヒントを聞いた。（共同通信社＝出井隆裕記者）

公式オンラインショップなどで販売。希望小売価格はいずれも40グラム入りで3300円。2025年11月までの合計出荷数は目標の約2.5倍に達した。

「生きた乳酸菌、ビフィズス菌を配合し、味のしないふりかけタイプでご飯と一緒に食べられます。菌の作用の追求と嫌がらず食べる形状の両立に心を砕きました」

ペットも人間同様に医療の発達などで長生きする傾向にある。一方で健康寿命の延伸も課題となっており、サプリの需要も出始めている。「毛並みの悪さや便の臭いが気になる飼い主のためのサプリです。腸活に取り組む飼い主から『一緒にできてうれしい』との声も寄せられています」

研究職として市販薬の処方設計などの業務に携わり、異動で商品開発に移った。「人間と動物では監督官庁や法律が異なるので一から勉強しました。商品開発の仕事は消費者との距離が近いのが面白いところです」。宮城県出身、46歳。

「飼い主のペットへの思いは家族以上だと感じています。もっと腸活を広げていきたいです」と話す大正製薬の鈴木祐子さん＝東京都豊島区