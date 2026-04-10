海外記者が伝える

欧州サッカー、イングランド1部リーズの日本代表MF田中碧の去就に注目が集まっている。英記者が、来季に向けてリーズが田中の放出を検討していることを伝えると、現地ファンからは「売らないでくれ」「理解できない」といった声が上がっている。

6月開幕の北中米ワールドカップ（W杯）を前に気になるニュースが伝えられた。英衛星放送「スカイ・スポーツ」のフロリアン・プレッテンベルク記者は自身のXに「アオ・タナカは今夏、リーズを退団する可能性を検討している。彼は現在プレミアリーグ内での移籍を希望している」と伝えた。

2024年夏にリーズに加入した田中は見事中盤のレギュラーに定着。チームを2部優勝、1部昇格に導き、リーグベストイレブンを受賞した。プレミア初挑戦となった今季は、開幕スタメンを飾ったものの、徐々にプレータイムが低下。ここまで21試合（うち先発7試合）の出場にとどまっている。

移籍先として独1部フライブルクの興味が伝えられるが、同記者は「タナカにとって最優先ではない」と本人はあくまでプレミア内での移籍を希望していると強調。「リーズがタナカの放出を容認する場合、移籍金は1000万ユーロ（約18億円）から1200万ユーロ（約22億円）程度になる可能性がある」と伝えている。

この報道には現地ファンも多数反応している。

「この選手は売らないでくれ」

「手離す理由が全く理解できない」

「タナカのクオリティではバーゲン価格だ」

「彼は3000万ユーロの価値がある」

「代わりにファルケを放出しろ」

「プレー時間を増やさない理由が分からない」

「1200万ユーロは犯罪的な安さだ」

田中は日本代表では主力を担い、国際Aマッチ37試合出場、8得点を記録。2022年のカタールW杯では1次リーグのスペイン戦（2-1）で決勝点を奪い、日本のベスト16進出に貢献した。



（THE ANSWER編集部）