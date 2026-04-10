巨人は９日、予定していた広島戦（マツダ）が今季初めて雨天中止になった。阿部慎之助監督（４７）や選手たちは午後６時の開始に向けて室内練習場で練習。キャベッジが今季初めて５番に入り、今季チーム７人目の５番打者となる新打順は幻となった。１０日からのヤクルト戦（東京Ｄ）に向けて仕切り直し。恵みの雨となった中で、開幕から逆転勝ち４度で６勝５敗のチームの現状を片岡優帆キャップが「見た」。

室内練習場での試合前練習を終えた午後４時半頃、断続的に降っていた雨が弱まった。阿部監督は「やんできたね」と空を見上げて試合開始の準備に入った。だが、同５時半頃から再び雨脚が強まり、プレーボール１０分前の５時５０分に中止が発表された。選手はこの日のうちに帰京。当初は１０日の午前に移動し東京Ｄでナイターの予定だっただけに、６連戦３戦目で体力面では恵みの雨になった。

場内では通常通りスタメンが発表された。１番から浦田、松本、泉口、ダルベック、キャベッジ、増田陸、佐々木、山瀬、則本のラインアップ。開幕から７試合１番、４試合２番で出場してきたキャベッジが今季初めて５番に名を連ねた。新打順は幻に終わったが、新たな可能性が見えた。

ここまで３番・泉口、４番・ダルベックだけは全試合固定。好調な２人の後ろの５番打者が大きなポイントになっている。５番には岸田が６試合入り、その他は坂本、若林、中山、佐々木、大城が１試合ずつ。開幕から１１戦を終え、５番スタメン選手の合計成績は３７打数５安打、打率１割３分５厘、０本塁打、１打点。橋上オフェンスチーフコーチは「まだ固定しきれていないところもある。いろんなことを模索しながらベストを考えて組んでいく」と流動的に試行錯誤している。

この日は５番候補の岸田がベンチスタートだったことも「５番・キャベッジ」につながった。来日２年目の助っ人は開幕戦で先頭打者本塁打を放ち、１１試合で無安打が２試合だけ、打率３割３分３厘。得点圏でも６打数２安打と躍動している。この好調さが続けば５番としても期待が高まり、上位も中軸も託せる打者として、打順を組む上でキーマンの一人になりそうだ。

ここまで６勝５敗。４勝が逆転勝ちだ。５日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）は大城が代打逆転３ラン。８日の広島戦は９回に泉口の逆転２ランで勝利し、試合後のベンチ裏の選手たちは「ナイスゲーム！」と大盛り上がりだった。劇的な試合が多く、全員が一つになって立ち向かう「熱」を感じる。

若手も多く、新しくチームをつくっている段階。「僅差の試合で競り勝っていければ強さは増していく」と阿部監督が掲げるように、粘り強く食らいついていけば地力がついていくはずだ。

マツダでは１勝１敗で本拠地に戻り、１０日からは首位・ヤクルトとの３連戦。セ５球団との対戦が一回りする。５番などの打順を含め柔軟に戦っていく阿部巨人。明るい良い雰囲気の中で着実に前進している。（片岡 優帆）