◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神２―０ヤクルト＝７回裏降雨コールド＝（９日・甲子園）

甲子園の茨木コールが鳴りやまない。高卒４年目。阪神・茨木秀俊投手（２１）がプロ初先発で、待望のプロ初勝利をつかんだ。２―０で迎えた６回２死満塁。雨が降りしきるなか、チェンジアップを４球続け、代打・宮本を空振り三振に仕留めた。顔色一つ変えることなく６回５安打無失点でマウンドを降り「ファンの方の声援もすごくて、自信になる」と晴れやかだった。藤川監督は「うれしい」と６回も口にし、満面の笑みを浮かべた。

北海道札幌市出身。人生は１５歳で大きく動いた。「プロに行くために自分に合う環境だと思った」と、両親に相談せずに進路を決めた。選んだのは新潟・帝京長岡。日本ハムなどで活躍した芝草宇宙監督（５６）の熱い指導方針に心を動かされ「プロ野球選手になる」と腹を決め、地元を離れた。

芝草監督は札幌東シニア時代の茨木のプレーにほれ込んだ。「投手として素晴らしいきれいなボールを投げられる。身体能力も高く、人より腕も長い」。素材は抜群、志も高い。「鍛えたら必ずプロになれる」と確信。その直感通り、同校初のプロ野球選手に成長した。今春センバツに出場した母校の戦いも観戦し、原点回帰。今年のファーム２試合で防御率０・９６と好投しチャンスを引き寄せた。「（甲子園は）高校時代行けなかった思いもある。初勝利をつかみたかったので良かった」と聖地でほほえんだ。

７回の攻撃中に試合が中断し、そのまま降雨コールドとなったため、ウィニングボールは“行方不明”に。記念球について問われると「欲しいですね。両親に渡したいです」と苦笑いしたが、その後、無事に球団から届けられた。

チームを１８年ぶりとなる開幕４カード連続勝ち越しに導き、首位・ヤクルトと０・５差に接近した。「１軍で活躍し続けられるように」と若虎。球団初のセ・リーグ連覇へ、球児阪神に新星が誕生した。（藤田 芽生）

◆茨木 秀俊（いばらぎ・ひでとし）２００４年６月８日、北海道生まれ。２１歳。帝京長岡（新潟）では甲子園出場なし。２２年ドラフト４位で阪神入団。２５年は９月２１日のヤクルト戦（神宮）で１軍デビューを果たすなど、２試合に救援登板。１８３センチ、８７キロ。右投右打。未婚。実弟はロッテの２４年育成ドラフト２位・茨木佑太。