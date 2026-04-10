◆パ・リーグ ソフトバンク２―０西武（５日・みずほＰａｙＰａｙドーム）

盤石のリレーで、今季初の完封勝利を収めた。ソフトバンクは、先発の大津が７回無失点。安打は初回先頭の桑原に許した左前打のみに抑え、８回は松本裕、９回は杉山と勝ちパターンでつないで３試合ぶりの白星をつかんだ。「スミ１安打」で今季初白星を挙げた右腕は「連敗中だったので、なんとしても止めようという気で投げました」と声を弾ませた。

金言が力になった。３回までは２四死球を与えるなど、苦しい立ち上がりとなったが、体調不良で欠場した周東の言葉が胸に響いた。「佑京さんに『ちょっとテンポ遅いんじゃない？』みたいなに言ってもらって」。４回からは４イニング連続で３者凡退。「周りの意見はめっちゃ大事だと思う」とうなずいだ。

ブルペン陣が１点も許さなかった試合も今季初で同一カード３連敗を免れた。小久保監督は「（完封勝ちに）それはいいことですね」とたたえ、大津についても「先発の役割をしっかり果たしてくれた」と高く評価した。首位をキープし、１１日から敵地で日本ハムとの上位対決に臨む。（森口 登生）